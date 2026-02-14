ARCOM MÉRITE AWARDS : 40 leaders inspirants honorés 

Le vendredi 13 février 2026, l’Agence Référence Communication (ARCOM) a organisé dans un réceptif hôtelier de la place, la 8ᵉ édition des ARCOM MÉRITE AWARDS. La cérémonie a réuni décideurs, leaders d’opinion et acteurs du développement autour d’un même objectif : honorer l’excellence.

Quarante personnalités issues de secteurs variés ont été distinguées pour leur engagement, leur leadership et leur contribution significative au développement national. Une célébration placée sous le signe de l’élégance et de la reconnaissance, fidèle à l’esprit porté par l’Agence Référence Communication (ARCOM), initiatrice de l’événement.

Dans une intervention empreinte de conviction, le commissaire général Eugène Capi Balamou a rappelé le sens profond de cette initiative.

« À travers la 8e édition de nous affirmons vos efforts, notre engagement autour de ce thème. Célébrons ceux qui inspirent la Guinée et l’Afrique. Oui, célébrons-les. Parce qu’ils existent. Parce qu’ils travaillent. Parce qu’ils transforment, parce qu’ils élèvent notre nation. Célébrer c’est ce n’est pas applaudi pour le plaisir. Célébrer c’est résumer le travail. Célébrer c’est donner un modèle à la société », a déclaré le commissaire général Eugène Capi Balamou.

La soirée a été marquée par la distinction de plusieurs figures publiques, dont l’ancien ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba, les ministres Fassou Théa et Félix Lamah ainsi que de nombreux représentants des forces de défense et de sécurité.

S’exprimant au nom des forces armées guinéennes, le général de brigade Mamadou Aliou Sow, président technique du comité sectoriel, a souligné la portée de cette distinction.

« Cette distinction nous oblige et nous rappelle que le port de la tenue nous militaires est un engagement sacré qui impose exemplarité, intégrité et patriotisme. Elle nous oblige à viser constamment l’excellence dans l’accomplissement de nos missions. Nous associons cette reconnaissance nos familles et respectives qui constituent un soutien moral essentiel et acceptent avec courage les contraintes et les sacrifices liés à notre engagement au service de la Nation. Nous exprimons également notre gratitude à tous nos collaborateurs, à nos frères d’armes et à l’ensemble du personnel du secteur de la Défense dont le professionnalisme et le dévouement sont les véritables fondements de cette distinction », a-t-il souligné.

En consacrant celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le progrès du pays, la 8ᵉ édition des ARCOM MÉRITE AWARDS rappelle que le mérite, l’engagement et l’excellence restent des piliers essentiels du développement national.

Siby