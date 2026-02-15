Prix des denrées : l’exécutif justifie sa stratégie pour éviter l’explosion

Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, qui pèse lourdement sur les ménages guinéens à l’approche du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a profité de sa rencontre avec la presse ce vendredi pour livrer un plaidoyer appuyé en faveur de la politique budgétaire de l’État.

Sans nier la réalité de l’inflation, le ministre a tenu à exposer les mécanismes, souvent invisibles, que l’exécutif active pour éviter une flambée incontrôlée des prix sur le marché local.

Prenant l’exemple concret des produits de consommation courante, il a interpellé l’opinion publique sur la lecture des chiffres. « Lorsque vous dites que le prix du sac de la pomme de terre est passé de 350 à 400 000, posez-vous la question de dire, s’il n’y avait pas une annulation des taxes dues à l’Etat, on serait en train de payer 600 000 le sac », a-t-il indiqué.

Pour le ministre, dans un contexte de crise mondiale, le rôle du gouvernement n’est pas de supprimer l’inflation, mais de la contenir.

« L’effet du gouvernement, c’est aussi ça. Atténuer, ça ne veut pas dire annihiler toute possibilité d’augmentation de prix, ce n’est pas possible. On ne peut pas arrêter les prix, par contre on peut atténuer la progression », a-t-il affirmé.

Cette stratégie de « tampon » serait particulièrement visible sur le prix du pain, directement tributaire des cours mondiaux des céréales. Le porte-parole a souligné l’écart entre la flambée internationale et la situation en Guinée.

« Si vous prenez le blé, la tonne de blé est passée de 130 dollars à près de 700 dollars aujourd’hui, et nous continuons d’appuyer le prix du pain, qui est passé de 3 000 à 5000 GNF. Donc quand vous regardez l’augmentation sur le marché mondial du blé, et vous regardez l’appréciation du prix du pain, vous comprenez bien qu’elle est très lente ici, qu’ailleurs », a-t-il expliqué.

Pour parvenir à ce résultat, Ousmane Gaoual Diallo a précisé que le chef de l’État a instruit le gouvernement de faire preuve de « beaucoup de diligence » en matière de fiscalité et de logistique. « On a éliminé toutes les sursautes qui auraient pu être obtenues avec les retards dans les ports et sur les tarifs d’autres taxes. L’allègement des taxes permet de déprimer des primes, de les désirer à la baisse », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant que ces mesures ne peuvent, à elles seules, neutraliser totalement les effets de la conjoncture internationale.

Thierno Amadou Diallo