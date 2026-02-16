Siguiri : un fusil artisanal se déclenche au marché de Doko et fait deux blessés

Un dimanche ordinaire au marché de Doko a viré au drame. La chute accidentelle d’un fusil traditionnel, porté par un chasseur de passage, a provoqué un tir qui a grièvement blessé deux marchands, semant la panique au cœur de cette sous-préfecture située à 45 kilomètres de Siguiri.

Selon les informations recueillies, le chasseur, muni de son arme chargée, traversait le marché lorsqu’il a croisé une connaissance accompagnée de son enfant. En voulant prendre l’enfant dans ses bras, la corde retenant son fusil se serait rompue. L’arme est alors tombée au sol et s’est déclenchée, atteignant plusieurs personnes à proximité.

Les deux victimes ont été admises en urgence à l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Interrogé sur leur état de santé, le docteur Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui au service des urgences médico-chirurgicales, a apporté des précisions.

« Nous avons reçu deux victimes au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral. La première, Lamine Barry, âgé de 36 ans, marchand résidant à Doko, présente une plaie balistique à la cuisse gauche. La deuxième victime, Thierno Mamadou Diallo, 30 ans, également marchand à Doko, souffre de plaies balistiques au niveau du cou, du thorax et de l’avant-bras gauche. Les soins nécessaires ont été administrés. À l’heure actuelle, leur pronostic vital n’est pas engagé », a souligné le médecin.

Une enquête devrait permettre de situer les responsabilités et de déterminer les circonstances exactes de cet accident qui relance la question de la circulation des armes traditionnelles dans les lieux publics.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri