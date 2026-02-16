ledjely
Accueil » Prison de Boké : une descente surprise du procureur révèle de graves failles sécuritaires
Prison de Boké : une descente surprise du procureur révèle de graves failles sécuritaires

Par LEDJELY.COM

La tension s’intensifie dans les établissements pénitentiaires guinéens. Après des opérations similaires à la Maison centrale de Conakry et à la Maison centrale de Labé, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Boké a mené, ce week-end, une visite inopinée à la prison civile de Boké.

Arrivé sans préavis, escorté par les forces de défense et de sécurité, le magistrat Amadou Diallo a personnellement supervisé une fouille générale dans l’enceinte du centre carcéral, connu sous le nom de « Pont de fer ». L’opération, conduite en présence des responsables régionaux de la police et de la gendarmerie, a mis au jour une quantité alarmante d’objets prohibés : chanvre indien, comprimés, ciseaux, couteaux, postes radio et téléphones portables.

Plus troublant encore, des canettes de bière ont été découvertes derrière les murs de la prison. Une révélation qui soulève de sérieuses interrogations sur l’efficacité des contrôles et sur d’éventuelles complicités internes facilitant l’introduction de ces produits.

Face à ces constats accablants, le procureur n’a pas mâché ses mots. Selon lui, l’entrée de tels objets ne saurait se faire sans soutien à l’intérieur même de l’établissement. Il promet de multiplier les descentes inopinées, y compris nocturnes  pour renforcer la discipline, restaurer l’autorité et assainir l’environnement carcéral à Boké.

Mamadou Bah, depuis Boké

