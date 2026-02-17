Ramadan et Carême : la Guinée entre dans une période de jeûne dès ce mercredi

Le mercredi 18 février 2026, les musulmans et les chrétiens de Guinée entameront respectivement le Ramadan et le Carême. L’annonce a été faite par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses lors d’une déclaration diffusée sur la télévision nationale dans la soirée du mardi 17 février par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses.

Cette coïncidence rare souligne la diversité religieuse du pays et offre aux fidèles un moment privilégié de réflexion, de jeûne et de prière. Les autorités religieuses appellent à un respect mutuel des pratiques et à la cohésion sociale pendant cette période.

