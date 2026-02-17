Défis et opportunités : le FEEM 2026 ouvre le grand débat sur l’avenir minier

Les 25 et 27 mars 2026, la 4ᵉ édition du Forum Économique d’Émergence Magazine (FEEM) s’installera à Boké et à Conakry pour mettre l’industrie minière au centre des débats. Objectif : analyser sans détour les défis, saisir les opportunités et faire du potentiel minier guinéen un véritable levier d’émergence nationale. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse à Conakry ce mardi 17 février 2026.

Cette année, le forum se déroulera sous le thème central : « Industrie minière : défis et opportunités ! »

La Guinée, qui possède plus d’un tiers des réserves mondiales de bauxite et abrite le projet Simandou, l’un des plus vastes gisements de fer encore inexploités au monde, se situe à un moment crucial de son développement économique. Le FEEM 2026 vise un objectif précis : convertir ce potentiel minier en un levier de croissance durable et inclusive.

Le FEEM 2026 réunira décideurs politiques, dirigeants d’entreprises minières, experts nationaux et internationaux, investisseurs et représentants de la société civile autour de trois panels clés :

Panel 1 : Exploitation de la bauxite dans la région de Boké : enjeux d’emploi et de contenu local.

Panel 2 : Région de Boké : exploitation de la bauxite et défis environnementaux.

Panel 3 : Projet Simandou : leviers pour l’émergence économique de la Guinée.

Pour le président de la commission d’organisation, Lamine Mognouma Cissé, l’ambition est sans équivoque : « Avec cette 4ème édition, nous voulons créer une plateforme de dialogue constructif pour transformer le potentiel minier de la Guinée en une prospérité partagée. Il est impératif d’aborder de front les questions de contenu local, de protection de l’environnement et de maximisation des retombées économiques de projets structurants comme Simandou ».

Le FEEM adopte un format hybride et décentralisé afin de connecter les réalités locales aux décisions nationales.

« Le Forum Économique d’Émergence Magazine (FEEM) est une plateforme annuelle de réflexions et d’échanges sur les enjeux économiques majeurs de la République de Guinée. Pour sa 4ème édition, le FEEM adopte un format innovant, hybride et décentralisé, pour rapprocher le débat des réalités du terrain », a déclaré Lamine Mognouma Cissé.

Poursuivant, il ajoute : « En se tenant à la fois à Boké, cœur de l’activité minière, et à Conakry, capitale politique et économique, le forum vise à créer des synergies entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. L’événement ambitionne de réunir plus de 1 000 participants en présentiel et d’atteindre une audience de plus de 30 000 personnes en ligne, favorisant ainsi une participation large et diversifiée ».

Pourquoi le report de février à mars ? Le co-président du FEEM, Aboubacar Diallo, a expliqué les raisons du décalage de l’événement.

« Je pense que les raisons sont évidentes. D’une part, il y avait le contexte politique. Nous sortons des élections présidentielles. Il y avait un agenda politique assez chargé qui consistait non seulement à connaître l’issue de cette élection, mais aussi à préparer et à installer le président élu. Par la suite, on n’avait pas de gouvernement. Il fallait tenir compte de tout ça parce qu’on ne pouvait pas faire un événement de cette envergure sans la participation de l’État. Tout ce que nous faisons, nous faisons avec et sous le bien-entendu régime du gouvernement et de l’État. Donc il fallait attendre que le gouvernement soit mis en place, que le nouveau gouvernement soit constitué. Ce qui est fait, les ministres sont entrés en fonction. Maintenant, le chemin est dégagé pour que nous puissions envisager l’actualité tenue de cet événement. Vous comprenez forcément que lorsqu’on parle d’événements qui vont porter sur l’industrie minière de notre pays en termes de défis et opportunités, vous ne pouvez pas l’envisager sans le ministère des Mines », a-t-il expliqué.

L’événement s’achèvera par la cérémonie des « Émergence Economic Awards 2026 », qui distinguera entreprises et personnalités pour leur contribution au développement économique national.

À l’heure où la Guinée consolide sa position de géant minier africain, le rendez-vous de Boké et Conakry pourrait bien dessiner les contours de son émergence économique.

Siby