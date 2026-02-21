Hafia FC- AS Kaloum : un match capital pour le trône de la Ligue 1

Après leur match aller au stade de Kaloum, soldé par un score de parité d’un but partout, le Hafia et le leader du classement, l’AS Kaloum, auront une nouvelle occasion de se mesurer ce dimanche au stade Petit Sory de Nongo. Cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes, au regard d’un classement très serré en haut du tableau.

En conférence de presse d’avant-match, animée ce samedi au Petit Sory, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions avant ce choc. Pour Adjaly Akdar, l’objectif est clair : stopper le rouleau compresseur de l’AS Kaloum, invaincue jusque-là.

« L’objectif est de freiner l’AS Kaloum. C’est un match qu’il faut gagner. Je pense que mes joueurs sont prêts. Nous avons des joueurs qui sont de retour comme Moustapha Kouyaté qui n’était pas avec nous à Kankan », a-t-il affirmé.

Le technicien algérien poursuit : « C’est un championnat très compliqué cette saison avec 4 équipes qui sont en train de se titiller et donc nous n’avons pas droit à l’erreur, ce qui est valable d’ailleurs pour toutes les équipes, pas que les équipes qui sont en haut du tableau, même celles du milieu ou du bas du tableau, ça sera compliqué en cette fin de saison, donc il faut rester concentré ».

De son côté, l’entraîneur adjoint de l’AS Kaloum, Mohamed Lamine Bangoura, affiche également ses ambitions.

« Hafia est un grand club que nous respectons. Mais nous venons pour jouer notre match, c’est un match important pour le titre et nous, dans notre ADN, il faut impérativement gagner tous les matchs, on vient pour chercher la victoire car on sait que rien n’est encore joué, même si nous occupons la tête du classement, il faut mettre tout de son côté, puis à la fin de la saison, on fera le décompte », a-t-il indiqué.

Dans cette course au titre, un seul point sépare actuellement les quatre équipes de tête, ce qui promet une fin de saison haletante pour les amoureux du cuir rond. Rendez-vous est pris ce dimanche au stade Petit Sory de Nongo à 16h TU pour un choc qui s’annonce électrique.

