Sanoyah : le nouveau directoire de la GMD divise, « À partir d’aujourd’hui, nous sommes dans l’opposition»

Le parti Génération pour la modernité et le développement (GMD) poursuit sa restructuration dans les treize communes de la capitale, à l’approche des élections législatives et communales. Dans cette dynamique, la commune urbaine de Sanoyah a tenu, ce samedi 21 février 2026, son congrès électif des membres fondateurs. Une rencontre marquée par des scènes de frustrations.

La cérémonie était présidée par Alsény Bangoura, directeur régional de campagne de la GMD pour le Grand Conakry.

Au terme des travaux, vingt membres fondateurs, dont sept femmes ont été choisis pour composer le bureau du directoire communal.

Interrogé sur les critères de sélection, le président de la délégation spéciale Aly Manden Massa Keita a expliqué : « Nous avons eu suffisamment de temps de collaboration, de la campagne référendaire à la campagne présidentielle, jusqu’à l’élection et à l’investiture du président de la République. Nous avons collaboré avec des structures organisées, notamment des associations et des mouvements de soutien aux causes nobles du CNRD et du président Mamadi Doumbouya ».

Poursuivant, il a ajouté : « La GMD, aujourd’hui en voie de création ou de transformation en parti politique, s’appuie sur ces acteurs essentiels qui ont composé la coordination du directoire communal de Sanoyah. Ils ont été sélectionnés au nombre de 20 pour représenter la circonscription de Sanoyah lors de l’adoption des statuts et du règlement intérieur de notre grand parti, la GMD »

En validant officiellement le bureau, Alsény Bangoura a souligné que les grandes organisations naissent toujours de fondateurs engagés.

« Aujourd’hui, votre détermination témoigne de la vitalité de notre parti, qui sera le mieux implanté en Guinée. Ma mission ici est claire : veiller à la régularité des travaux, accompagner le bon déroulement de cette assemblée et valider les conclusions qui en découleront, dans le respect des orientations du directeur national et régional », a-t-il déclaré.

Mais alors que le bureau vient d’être validé, une contestation émerge déjà. Une partie de la jeunesse contactée par notre rédaction rejette catégoriquement la composition de ce directoire.

« Nous sommes dans l’esprit de la GMD, mais nous rejetons ce bureau. Ils nous ont écartés alors que nous avons tous mouillé le maillot pour la GMD pendant les élections référendaires et présidentielles. À partir d’aujourd’hui, nous sommes dans l’opposition. Nous soutiendrons tout parti qui s’opposera à la GMD. Aly Manden Massa et Sabari Conté ne peuvent pas prendre Sanoyah en otage. Aucun secrétaire général ni chef de quartier des dix quartiers ne figure sur la liste », ont-ils déclaré.

À Sanoyah, la restructuration de la GMD commence donc sous tension, révélant des fissures internes à quelques mois des échéances électorales.

Balla Yombouno