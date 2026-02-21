Mamadi Doumbouya tend la main, Lansana Kouyaté pose ses conditions

Lors de son investiture le 17 janvier dernier, le Président Mamadi Doumbouya, avait réitéré sa main tendue aux Guinéens. Un appel à l’unité lancé dans un contexte post-électoral marqué par de fortes attentes, après sa victoire à la présidentielle du 28 décembre 2025.

Dans son discours d’investiture, le chef de l’État a dit mesurer « la responsabilité immense que le peuple de Guinée » lui a confiée. Insistant sur la nécessité du rassemblement, il a rappelé que sa démarche se veut inclusive : « Ma main reste toujours tendue à toutes les filles et à tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division. Et on ne bâti pas la prospérité sur la haine. Aujourd’hui, je vous lance un appel, continuons d’unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays ».

Une déclaration qui n’a pas laissé indifférent le président du PEDN, Lansana Kouyaté. Réagissant à cette ouverture, il a souligné que tout dépendra de la sincérité de la démarche présidentielle.

« Conservant la main tendue du président de la République, je précise que si elle est sincère et guidée par l’intérêt supérieur du peuple, la décision appropriée sera prise de manière responsable et collective par le Bureau exécutif national et le Bureau politique de l’espoir », a-t-il indiqué.

N’Famoussa Siby