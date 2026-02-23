Dixinn : des militants de la GMD exigent le départ du Président de la délégation spéciale

Ce lundi 23 février, plusieurs militants et sympathisants du parti présidentiel Génération pour la Modernisation et le Développement (GMD) de la commune de Dixinn ont exprimé leur mécontentement face à l’absence de certains acteurs de la refondation sur la liste des membres fondateurs du parti, ainsi que face à la situation organisationnelle de la structure locale. Ils ont exigé le départ du président de la délégation spéciale, Mohamed Camara « Colonel ».

Dans sa déclaration, le coordinateur du mouvement Association et Sèrè de soutien au GMD de Dixinn, Charles Mohamed Kolié, a dénoncé des irrégularités au sein de la structure. Selon lui, depuis la publication de la liste définitive des membres fondateurs du parti, « des interrogations légitimes et une vive préoccupation ont été exprimées par de nombreux militants dudit parti, notamment la structure de la GMD de Dixinn ».

« Notre absence sur la liste des membres fondateurs soulève une réelle problématique d’équité, de reconnaissance et de justice interne. Au-delà de ce cas précis, la jeunesse et les femmes de la GMD de Dixinn déclarent solennellement ne pas reconnaître la liste de 20 membres retenus comme fondateurs de la GMD de Dixinn. Estimant qu’elle ne reflète ni la réalité du terrain, ni la représentativité des forces militantes locales, nous dénonçons une méthode de sélection jugée opaque, non inclusive et déconnectée des dynamiques de base », a-t-il fait savoir.

Charles Mohamed Kolié a également attiré l’attention de l’opinion sur certains comportements au sein de la coordination locale, qu’il qualifie d’«inappropriés ».

« Nous attirons l’attention sur certains comportements observés au sein de la coordination locale, notamment ceux attribués à la directrice de campagne de Dixinn, dont l’attitude est perçue par de nombreux militants et sympathisants comme inappropriée, clivante et préjudiciable à la cohésion du parti. De telles pratiques, si elles ne sont pas corrigées, risquent d’installer un climat de méfiance et de fragiliser durablement l’unité militante. En conséquence, la jeunesse et les femmes de la GMD de Dixinn jugent illégalement la révision de la liste des 20 membres fondateurs », a-t-il dénoncé.

Par ailleurs, il a appelé à des changements à la tête de la coordination locale.

« Nous demandons la démission du président de la délégation spéciale de Dixinn, colonel Mohamed Camara, qui a montré toutes ses limites dans l’offre des défis sanitaires pour défauts d’inclusivité et de concertation. Nous sollicitons le remplacement de la directrice du directoire de campagne de Dixinn afin de restaurer la confiance et garantir une gouvernance locale plus équitable, plus participative, pour mettre ainsi fin à l’injustice. Appel à une évaluation sérieuse du fonctionnement interne de la coordination locale afin de préserver l’image et la crédibilité du parti GMD », a-t-il ajouté.

Il a conclu en rappelant l’attachement des militants aux valeurs du parti : « Notre position ne procède ni d’un esprit de division, ni d’une contestation de l’autorité centrale. Elle est l’expression responsable d’une base militante, attachée aux valeurs de justice, de transparence et de reconnaissance. Nous demeurons fidèles à la vision de refondation portée par le président Mamadi Doumbouya et son Premier ministre Amadou Oury Bah. Cependant, la consolidation d’un parti fort passe nécessairement par l’écoute de ses bases, la correction des déséquilibres et la valorisation de ceux qui ont loyalement œuvré à son implantation ».

Aminata Camara