Accueil » Violences au Petit Sory : la LGFP annonce des sanctions après Hafia-AS Kaloum
Les incidents survenus lors de la 17e journée de Ligue 1 Guicopres, dimanche,  continuent de faire des vagues. Opposant le Hafia FC à l’AS Kaloum au Stade Petit Sory, la rencontre a été marquée par des actes de vandalisme qui ont suscité une vive réaction de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP).

Dans un communiqué officiel, l’instance en charge du football professionnel guinéen condamne fermement les débordements enregistrés, notamment la casse de plusieurs chaises dans les tribunes. Elle déplore des comportements qu’elle juge contraires à l’éthique sportive et aux principes de respect qui doivent prévaloir dans les stades.

La Ligue rappelle que la protection des infrastructures sportives et la sécurité lors des rencontres relèvent d’une responsabilité partagée entre organisateurs, clubs et supporters. Elle assure que des sanctions disciplinaires seront prises rapidement, en conformité avec les textes réglementaires en vigueur.

Réaffirmant sa position de « tolérance zéro » face à toute forme de violence, la LGFP invite les supporters à faire preuve de civisme et de retenue, afin de préserver l’image du championnat national.

