ledjely
Accueil » Boké : perpétuité, lourdes condamnations et acquittements au terme des assises criminelles
ActualitésGuinéeJusticePolitique

Boké : perpétuité, lourdes condamnations et acquittements au terme des assises criminelles

Par LEDJELY.COM

La première session criminelle de l’année 2026 s’est officiellement achevée au Tribunal de première instance de Boké, après plusieurs semaines d’audiences intenses ouvertes le 30 janvier dernier. Dans une atmosphère souvent lourde d’émotion, la juridiction a examiné des dossiers portant sur des infractions d’une particulière gravité.

Au total, quinze accusés, dont une femme, ont comparu à la barre pour répondre de faits variés : viol sur mineur, incitation de mineur à la débauche, tentative de vol à main armée, association de malfaiteurs, tentative d’assassinat, assassinat, enlèvement d’enfant, dénonciation calomnieuse, occupation illégale, abattage d’arbres et incendie volontaire.

Au terme des débats et des délibérations, quatre prévenus ont été acquittés, le tribunal estimant les charges insuffisantes pour emporter sa conviction. Les autres accusés ont été fixés sur leur sort, avec des peines allant d’un an d’emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle, selon la gravité des faits retenus.

L’affaire d’assassinat a particulièrement retenu l’attention. L’accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de trente ans. Il devra également verser 100 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.

À l’issue de l’audience de clôture, le procureur de la République s’est félicité des décisions rendues, saluant un « équilibre entre condamnations et acquittements ». Il a par ailleurs indiqué que plusieurs autres dossiers criminels sont actuellement en cours d’instruction préparatoire.

Du côté de la défense, Maître Keïta Abdoulaye, avocat au barreau de Guinée, s’est dit partiellement satisfait. Il a annoncé son intention d’interjeter appel afin de permettre à la Cour d’appel de réexaminer certaines décisions.

Fait notable : la partie civile a brillé par son absence tout au long de cette première session criminelle, une situation qui n’a pas manqué de susciter des interrogations parmi les observateurs judiciaires.

Avec la clôture de cette session, la justice à Boké referme un chapitre marqué par des dossiers sensibles et des décisions lourdes de conséquences, en attendant l’ouverture des prochaines assises criminelles déjà annoncées.

Mamadou BAH, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Hadj 2026 : 25 victimes « oubliées » de la prise en charge réclament réparation

LEDJELY.COM

Siguiri : quatre morts dans une collision tragique à Kintinian, le camion incendié

LEDJELY.COM

La GMD et l’équation des membres fondateurs : Le Directeur Régional Conakry active le levier de la pédagogie et précise

LEDJELY.COM

Accord Guinée – Allemagne : « Si nous étions là, nous n’aurions pas signé » (Morissanda)

LEDJELY.COM

75 millions de salaire… : Mohamed Lamine Bangoura s’explique

LEDJELY.COM

Justice : Jean-Louis Kpoghomou et Cie libérés, la défense jubile, la partie civile annonce un appel

LEDJELY.COM
Chargement....