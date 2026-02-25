ledjely
RGPH-4 : la Guinée franchit le cap des 17 millions d’habitants

Par LEDJELY.COM

La Guinée franchit un tournant démographique majeur. Selon les résultats préliminaires du quatrième Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-4), publiés ce mercredi 25 février 2026, le pays compte désormais 17 521 167 habitants. Avec une densité moyenne de 71 habitants au km², ces nouvelles données confirment une croissance soutenue qui redessine les perspectives économiques, sociales et politiques du pays.

Mais au-delà du chiffre brut, c’est le profil démographique qui interpelle. La Guinée est une nation extrêmement jeune : l’âge moyen s’établit à seulement 22,2 ans. Près de 43 % de la population a moins de 15 ans, tandis que les moins de 35 ans représentent une écrasante majorité de 79 %. Un véritable boom générationnel qui constitue à la fois une opportunité stratégique et un défi colossal en matière d’éducation, d’emploi et d’insertion socio-professionnelle.

La répartition par sexe révèle un léger avantage féminin : les femmes représentent 51,8 % de la population, contre 48,2 % pour les hommes.

Sur le plan territorial, la Guinée demeure majoritairement rurale. 61,3 % des habitants vivent en zone rurale, contre 38,7 % en milieu urbain, confirmant la nécessité d’investissements accrus dans les infrastructures, les services sociaux de base et l’aménagement du territoire.

Ces résultats préliminaires du RGPH-4 dressent ainsi le portrait d’un pays jeune, en pleine expansion démographique, appelé à transformer cette vitalité en moteur de développement durable.

Thierno Amadou Diallo

