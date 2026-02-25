RGPH-4 : la Guinée franchit le cap des 17 millions d’habitants

La Guinée franchit un tournant démographique majeur. Selon les résultats préliminaires du quatrième Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-4), publiés ce mercredi 25 février 2026, le pays compte désormais 17 521 167 habitants. Avec une densité moyenne de 71 habitants au km², ces nouvelles données confirment une croissance soutenue qui redessine les perspectives économiques, sociales et politiques du pays.

Mais au-delà du chiffre brut, c’est le profil démographique qui interpelle. La Guinée est une nation extrêmement jeune : l’âge moyen s’établit à seulement 22,2 ans. Près de 43 % de la population a moins de 15 ans, tandis que les moins de 35 ans représentent une écrasante majorité de 79 %. Un véritable boom générationnel qui constitue à la fois une opportunité stratégique et un défi colossal en matière d’éducation, d’emploi et d’insertion socio-professionnelle.

La répartition par sexe révèle un léger avantage féminin : les femmes représentent 51,8 % de la population, contre 48,2 % pour les hommes.

Sur le plan territorial, la Guinée demeure majoritairement rurale. 61,3 % des habitants vivent en zone rurale, contre 38,7 % en milieu urbain, confirmant la nécessité d’investissements accrus dans les infrastructures, les services sociaux de base et l’aménagement du territoire.

Ces résultats préliminaires du RGPH-4 dressent ainsi le portrait d’un pays jeune, en pleine expansion démographique, appelé à transformer cette vitalité en moteur de développement durable.

Thierno Amadou Diallo