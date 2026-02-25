RGPH-4 : Kankan écrase le classement, Siguiri devient la préfecture la plus peuplée du pays

La Guinée dépasse désormais le seuil des 17 millions d’habitants. Le ministère du Plan, à travers l’Institut National de la Statistique (INS), a publié ce 25 février 2026 les résultats préliminaires du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4). Des chiffres qui redessinent la carte démographique du pays.

À la date du 16 juillet 2025, la population résidente s’élève à 17 521 167 habitants. Un bond spectaculaire si l’on compare aux 4 660 582 habitants recensés en 1983.

La pression démographique s’accentue également : la densité passe de 43 habitants/km² en 2014 à 71 habitants/km² en 2025, confirmant une croissance continue et soutenue.

Dans la répartition régionale, la région administrative de Kankan arrive en première position avec 4 110 215 habitants, soit 23,5 % de la population nationale.

Elle est suivie par :

Conakry : 3 407 327 habitants (19,4 %)

N’Zérékoré : 2 481 986 habitants (14,1 %)

À l’opposé, les régions les moins peuplées sont :

Mamou : 916 535 habitants (5,2 %)

Labé : 1 239 897 habitants (7,1 %)

Au niveau préfectoral, Siguiri s’impose largement avec 1 718 147 habitants, devançant toutes les autres circonscriptions.

Voici le classement décroissant des préfectures les plus peuplées :

Siguiri – 1 718 147 habitants

Kankan – 841 969 habitants

Mandiana – 800 959 habitants

Boké – 777 101 habitants

N’Zérékoré – 717 120 habitants

Kindia – 680 635 habitants

Beyla – 511 095 habitants

Dubréka – 488 569 habitants

Labé – 475 961 habitants

Mamou – 460 786 habitants

Kouroussa – 451 205 habitants

Faranah – 444 040 habitants

Forécariah – 415 895 habitants

Macenta – 408 414 habitants

Kissidougou – 393 337 habitants

Guéckédou – 376 885 habitants

Télimélé – 345 780 habitants

Coyah – 344 741 habitants

Dinguiraye – 327 941 habitants

Mali – 313 119 habitants

Kérouané – 297 935 habitants

Dabola – 296 613 habitants

Boffa – 287 648 habitants

Pita – 286 680 habitants

Lola – 267 869 habitants

Gaoual – 257 328 habitants

Yomou – 200 603 habitants

Koundara – 180 374 habitants

Lélouma – 179 384 habitants

Dalaba – 169 069 habitants

Tougué – 146 032 habitants

Fria – 126 205 habitants

Koubia – 125 401 habitants

Ces résultats préliminaires du RGPH-4 constituent un outil stratégique majeur pour la planification du développement, l’aménagement du territoire, l’offre de services sociaux de base et la répartition des investissements publics.

Avec une population jeune et en forte croissance, la Guinée fait face à un défi majeur : transformer cette dynamique démographique en véritable levier de développement.

Thierno Amadou Diallo