RGPH-4 : Kankan écrase le classement, Siguiri devient la préfecture la plus peuplée du pays

La Guinée dépasse désormais le seuil des 17 millions d’habitants. Le ministère du Plan, à travers l’Institut National de la Statistique (INS), a publié ce 25 février 2026 les résultats préliminaires du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4). Des chiffres qui redessinent la carte démographique du pays.
À la date du 16 juillet 2025, la population résidente s’élève à 17 521 167 habitants. Un bond spectaculaire si l’on compare aux 4 660 582 habitants recensés en 1983.
La pression démographique s’accentue également : la densité passe de 43 habitants/km² en 2014 à 71 habitants/km² en 2025, confirmant une croissance continue et soutenue.
Dans la répartition régionale, la région administrative de Kankan arrive en première position avec 4 110 215 habitants, soit 23,5 % de la population nationale.
Elle est suivie par :
Conakry : 3 407 327 habitants (19,4 %)
N’Zérékoré : 2 481 986 habitants (14,1 %)
À l’opposé, les régions les moins peuplées sont :
Mamou : 916 535 habitants (5,2 %)
Labé : 1 239 897 habitants (7,1 %)
Au niveau préfectoral, Siguiri s’impose largement avec 1 718 147 habitants, devançant toutes les autres circonscriptions.
Voici le classement décroissant des préfectures les plus peuplées :
Siguiri – 1 718 147 habitants
Kankan – 841 969 habitants
Mandiana – 800 959 habitants
Boké – 777 101 habitants
N’Zérékoré – 717 120 habitants
Kindia – 680 635 habitants
Beyla – 511 095 habitants
Dubréka – 488 569 habitants
Labé – 475 961 habitants
Mamou – 460 786 habitants
Kouroussa – 451 205 habitants
Faranah – 444 040 habitants
Forécariah – 415 895 habitants
Macenta – 408 414 habitants
Kissidougou – 393 337 habitants
Guéckédou – 376 885 habitants
Télimélé – 345 780 habitants
Coyah – 344 741 habitants
Dinguiraye – 327 941 habitants
Mali – 313 119 habitants
Kérouané – 297 935 habitants
Dabola – 296 613 habitants
Boffa – 287 648 habitants
Pita – 286 680 habitants
Lola – 267 869 habitants
Gaoual – 257 328 habitants
Yomou – 200 603 habitants
Koundara – 180 374 habitants
Lélouma – 179 384 habitants
Dalaba – 169 069 habitants
Tougué – 146 032 habitants
Fria – 126 205 habitants
Koubia – 125 401 habitants
Ces résultats préliminaires du RGPH-4 constituent un outil stratégique majeur pour la planification du développement, l’aménagement du territoire, l’offre de services sociaux de base et la répartition des investissements publics.
Avec une population jeune et en forte croissance, la Guinée fait face à un défi majeur : transformer cette dynamique démographique en véritable levier de développement.
Thierno Amadou Diallo