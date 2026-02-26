ledjely
Accueil » Ligue 1 : l’AS Kaloum lourdement frappée après les incidents face au Hafia FC
Ligue 1 : l’AS Kaloum lourdement frappée après les incidents face au Hafia FC

Par LEDJELY.COM

La sanction est tombée. Trois jours après le choc de la 17e journée du championnat de Ligue 1 Guicopress entre le Hafia FC et l’AS Kaloum, la Ligue guinéenne de football professionnel a sévi avec fermeté.

Opposée au Hafia, l’AS Kaloum s’est inclinée 2-0 dans un match intense qui a vu les “Vert et Blanc” infliger aux Jaune et Vert leur première défaite de la saison. Mais au-delà du résultat sportif, la rencontre disputée au stade Petit Sory de Nongo a été marquée par de graves incidents.

À deux reprises, le match a été interrompu en raison des agissements des supporters kaloumistes. Des chaises ont été vandalisées et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans l’enceinte du stade.

Face à ces actes jugés inacceptables et devenus récurrents dans le championnat local, la commission disciplinaire de la Ligue, réunie ce mardi, a prononcé de lourdes sanctions contre le club surnommé le “Gbingbin So” :

  • Quatre (4) matchs à huis clos à domicile ;
  • Interdiction de déplacement des supporters jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 ;
  • Remboursement intégral des dégâts matériels causés au stade Petit Sory dans un délai de huit (8) jours ;
  • Amende de 16 000 000 GNF pour interruption de match, actes de vandalisme, comportements injurieux et gestes obscènes envers les officiels.

La commission disciplinaire se montre particulièrement ferme : à défaut de remboursement dans le délai imparti, l’AS Kaloum sera exclue du championnat et déclarée forfait pour le reste de la saison.

Un avertissement clair envoyé à tous les acteurs du football guinéen.

Lonceny Camara

