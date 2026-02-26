Morissanda Kouyaté : « Ceux qui m’insultent aujourd’hui, si le président Mamadi Doumbouya… »

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a animé une conférence de presse ce jeudi 26 février 2026 afin de faire le point sur la situation des Guinéens vivant à l’étranger, notamment ceux récemment rapatriés d’Allemagne.

Au cours de sa communication, le chef de la diplomatie guinéenne est revenu sur plusieurs opérations de rapatriement conduites par son département.

« En Ukraine, la Guinée a été le premier pays à rapatrier ses ressortissants. En Tunisie, des Guinéens victimes de mauvais traitements ont été ramenés au pays. Au Soudan, des compatriotes ont été évacués “sous les bombes”. En Égypte, au Sénégal, en Algérie, en Gambie et ailleurs, des Guinéens en détresse ont été secourus grâce aux alertes relayées sur les réseaux sociaux », a-t-il énuméré, avant d’insister : « Ceux qui m’insultent aujourd’hui, si le président Mamadi Doumbouya me donne des instructions d’aller les chercher, je le ferai. Nous voulons conquérir la dignité des Guinéens », a déclaré le ministre, soulignant la nécessité de faciliter l’accès aux passeports, aux extraits de naissance biométriques et aux cartes nationales d’identité pour les citoyens.

Le patron de la diplomatie guinéenne a également révélé avoir mis en garde certains partenaires étrangers : « Tout pays qui expulsera un Guinéen sans raison, la Guinée expulsera un des leurs ».

Abordant spécifiquement le dossier allemand, il a précisé que, sur les 6 000 Guinéens recensés dans ce pays, 120 ont été rapatriés au cours des quatre dernières années. « Nous acceptons le retour de ceux qui n’ont plus de recours, parfois en prison ou dans le froid. Il vaut mieux qu’ils reviennent dans leur pays. C’est l’Union européenne qui nous met la pression. Nous savons ce que c’est que la communauté, nous savons ce que c’est que la Guinée », a-t-il souligné.

Dans la même dynamique, le ministre a réaffirmé son soutien au président de la transition : « Le président Mamadi Doumbouya a un mandat de sept ans. Il redressera ce pays avec vous. Je peux vous rassurer qu’il est avec le peuple de Guinée ».

Balla Yombouno