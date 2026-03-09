Enlevées à Dinguiraye : la mère et la sœur de Tibou Kamara réapparaissent

C’est une information de dernière minute confirmée par plusieurs sources locales. La mère et la sœur de l’ancien ministre Tibou Kamara sont revenues au domicile familial situé au quartier Kouroula, secteur Marché, dans la préfecture de Dinguiraye. Selon nos informations, aucun signe de violence n’est visible sur le corps de ces deux femmes, dont la disparition avait suscité une vive indignation à travers le pays.

Enlevées le 3 mars dernier dans la commune urbaine de Dinguiraye, la mère et la sœur de l’ancien ministre ont finalement regagné leur maison saines et sauves. Alors que l’inquiétude grandissait au sein de la famille et parmi les proches, les deux femmes sont revenues cet après-midi à bord d’une moto.

Joint au téléphone, un confrère basé dans la préfecture confirme leur retour. « Oui, elles sont bien là. Au moment où nous parlons là, la maman se lave et la sœur reçoit les visites. Elles s’abstiennent pour l’instant de toute communication. Apparemment, elles n’ont pas été maltraitées et se portent bien », indique-t-il.

Sur place, l’émotion est palpable et les habitants affluent vers le domicile familial. Un acteur de la société civile témoigne : « Nous avons eu l’information et sur le coup, nous nous sommes rendus au domicile. Elles sont arrivées à bord d’une moto à domicile. C’est une véritable ruée vers la maison qui continue actuellement. Elles sont saines et sauves et ne présentent aucun acte de torture ou de maltraitance ».

Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré sur les circonstances de ce retour.

Michel Yaradouno