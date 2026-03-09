Législatives et communales : quelles cautions pour les candidats ? Réponse imminente de la DGE

Quelques jours seulement après sa mise en place pour déterminer le montant de la caution des prochaines élections communales et législatives prévues au mois de mai, la commission financière, présidée par Mamadou Sanoussy Bah, a procédé ce lundi 9 mars à la remise officielle de son rapport de travail à la Directrice générale des élections (DGE).

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la commission a rappelé les contraintes de temps auxquelles son équipe a dû faire face.

« Depuis l’installation de la commission financière le 5 mars dernier, vous savez que nous disposions d’un délai très court. Malgré cela, nous nous sommes engagés pleinement pour produire ce document avant la date butoir. Aujourd’hui, nous sommes ici pour vous remettre officiellement le rapport élaboré par la commission financière. Nous espérons que ce travail sera utile à la bonne organisation des prochaines élections », a déclaré Mamadou Sanoussy Bah.

De son côté, la Directrice générale des élections s’est réjouie de la diligence avec laquelle la commission a mené ses travaux. Elle a salué la qualité du document remis, tout en annonçant une analyse rapide du rapport.

« Chers membres de la commission financière, nous vous remercions pour ce travail bien fait et bien présenté. Cet acte contribuera sans doute à accélérer le processus d’organisation des élections législatives et communales. Ce rapport permettra à la DGE de prendre rapidement une décision sur la fixation de la caution », a-t-elle indiqué.

La directrice a également précisé que l’examen du rapport devrait aboutir à une décision dans les prochaines heures, afin de permettre aux futurs candidats de se préparer.

« Nous allons examiner ce rapport et, dans la soirée, une décision sera prise pour permettre aux candidats aux élections législatives et communales de se préparer à verser les cautions. Les montants seront déposés dans un compte qui sera indiqué sur l’ensemble du territoire national pour les conseillers communaux ainsi que pour les candidats aux scrutins uninominal et plurinominal des législatives », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la Direction générale des élections a rassuré que le rapport sera exploité dans les plus brefs délais afin d’aboutir à une décision finale avant la fin de la journée.

Aminata Camara