Guinée : le président Mamadi Doumbouya rappelle douze ambassadeurs

Par LEDJELY.COM

Le président  Mamadi Doumbouya, a signé un décret rendu public à la télévision nationale ce dimanche 8 mars 2026 actant le rappel de douze ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée en poste dans plusieurs pays et organisations internationales.

Selon le décret présidentiel, les diplomates concernés par cette mesure sont :

  • M. Alsény Moba Sylla, ambassadeur près la République de Côte d’Ivoire ;

  • M. Siaka Sissoko, ambassadeur près la République fédérale du Nigéria et représentant permanent auprès de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ;

  • M. Jean Mato Doré, ambassadeur près la République du Ghana ;

  • M. Noumkè Kaba, ambassadeur près la République fédérale démocratique d’Éthiopie et auprès de l’Union africaine ;

  • Mme Aminata Koita, ambassadeur près la République populaire de Chine ;

  • M. Aliou Barry, ambassadeur près la République fédérale d’Allemagne ;

  • M. Mamadi Traoré, ambassadeur près l’État du Koweït ;

  • M. Nyankoï Haba, ambassadeur près la Fédération de Russie ;

  • Mme Fatoumata Kaba, ambassadeur près les États-Unis d’Amérique ;

  • M. Senkoun Sylla, ambassadeur près la République française ;

  • M. Jean-Baptiste Grovogui, ambassadeur près l’Organisation internationale de la Francophonie ;

  • Mme Aminata Kobélé Keita, ambassadeur près la République italienne et auprès d’autres organisations internationales.

Les raisons de ce rappel n’ont toutefois pas été précisées dans le décret présidentiel.

