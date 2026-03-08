ledjely
Accueil » Dissolution des partis politiques : à Kankan, El Hadj Sory Sanoh dénonce une manœuvre politique
A la une

Dissolution des partis politiques : à Kankan, El Hadj Sory Sanoh dénonce une manœuvre politique

Par LEDJELY.COM

Les autorités guinéennes viennent de dissoudre plusieurs partis politiques, dont trois des plus grandes formations du pays. Cette actualité continue de susciter de vives réactions au sein de l’opinion publique.

A Kankan, bastion historique du RPG de l’ex-président Alpha Condé, la décision n’a toutefois pas surpris les militants du parti. Les responsables locaux dénoncent ce qu’ils considèrent comme une manœuvre politique du pouvoir en place.

Pour El Hadj Sory Sanoh, coordinateur du RPG-AEC en Haute-Guinée, cette dissolution ne remet pas en cause l’attachement des militants à l’idéologie du parti. « On peut dissoudre notre parti par la force, mais on ne peut pas enlever de nos têtes l’idéologie que M. Alpha Condé nous a inculquée », affirme ce cadre du RPG-AEC.

Selon lui, le parti n’a jamais été pris au dépourvu par cette décision. « Depuis le 5 septembre 2021, date du coup d’État contre notre régime, nous avons été confrontés à des emprisonnements, des enlèvements et des disparitions forcées. Cette dissolution n’est que la suite logique de ces manœuvres », soutient El Hadj Sory Sanoh.

Le responsable local souligne également que le RPG-AEC demeure un parti républicain et légaliste. Il estime que la décision de dissolution viserait à pousser les militants vers le nouveau parti au pouvoir, la GMD, une hypothèse qu’il rejette. « Les militants restent attachés à l’idéologie d’Alpha Condé. Même si le parti est dissous par la force, ils ne suivront pas cette logique », assure-t-il.

Concernant d’éventuelles voies de recours, El Hadj Sory Sanoh indique qu’elles pourraient exister, mais précise attendre les orientations de la direction nationale du parti ainsi que celles des formations politiques organisées au niveau national avant de se prononcer. « Nous n’avons pas encore consulté le nouveau code électoral ni le nouveau code des partis politiques. S’il existe une possibilité de recours, elle sera étudiée », explique-t-il.

Enfin, il a lancé un message de fidélité et d’unité à l’ensemble des militants et cadres du RPG-AEC. « Restons unis, restons derrière notre direction nationale et fidèles à l’idéal politique du président Alpha Condé. Même dissous, notre engagement et notre conviction ne seront jamais remis en cause », conclut-il.

Cette position ferme des militants du RPG-AEC à Kankan illustre la persistance d’une résistance politique et idéologique face à la recomposition en cours du paysage politique guinéen, dans un contexte où plusieurs partis traditionnels voient leur avenir fortement fragilisé.

Michel Yaradouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

8 mars 2026 : Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement pour les femmes

LEDJELY.COM

Communication de crise en Guinée : ce que révèle l’épisode de l’absence présidentielle

LEDJELY.COM

Ligue 1 guinéenne : le Horoya AC fait tomber l’ASK et creuse l’écart

LEDJELY.COM

Guerre au Moyen-Orient : l’Afrique compatit avec l’Iran en silence

LEDJELY.COM

Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil

LEDJELY.COM

Guinée-Sierra Leone : derrière l’arrestation de militaires, la persistance d’un vieux litige frontalier

LEDJELY.COM
Chargement....