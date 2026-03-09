Législatives et communales: la DGE fixe les cautions et plafonne les dépenses de campagne

À mesure que se rapproche le double scrutin législatif et communal prévu le 24 mai 2026, la Direction Générale des Élections (DGE) serre la vis sur l’encadrement financier du processus électoral. Dans une note circulaire signée ce lundi 9 mars 2026 à Conakry, la Directrice générale, Djenabou Touré Camara, a officiellement dévoilé les montants des cautions exigées ainsi que les plafonds de dépenses autorisés pour les candidats. Une étape clé dans la préparation des prochaines consultations électorales.

Le décor financier est désormais planté pour les acteurs politiques. En application de l’article 275 du Code électoral, la DGE a fixé des cautions différenciées selon les types de candidatures. Ainsi, les candidats aux élections législatives sur la liste nationale devront verser une caution de 300 millions de francs guinéens. Pour les candidatures au scrutin uninominal ou plurinominal, le montant est fixé à 100 millions de francs guinéens.

Du côté des élections communales, les listes de candidats devront s’acquitter d’une caution de 35 millions de francs guinéens. Ces montants devront obligatoirement être déposés au Trésor public, à travers des comptes ouverts par les démembrements de la DGE, au plus tard 55 jours avant la tenue du scrutin.

Mais la DGE ne s’arrête pas là. Pour limiter les dérives financières et garantir une certaine équité entre les candidats, l’institution a également fixé un plafond de dépenses de campagne. Celui-ci est établi à 12 milliards de francs guinéens pour les élections législatives et 7 milliards de francs guinéens pour les élections communales. L’autorité électorale avertit que tout dépassement constituera une violation du Code électoral et exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la loi.

Dans le même souci de transparence, la mise en place d’un fonds électoral devient désormais une obligation. Chaque candidat ou liste devra ouvrir un compte de campagne auprès d’un établissement bancaire agréé, afin d’assurer la traçabilité de toutes les recettes et dépenses liées à la campagne. La personne en charge des finances ne pourra effectuer de paiements qu’à partir de ce compte dédié.

Cette décision, dont l’application est immédiate, abroge toute disposition antérieure. Le Directeur général adjoint, le conseiller juridique ainsi que l’ensemble des démembrements de la DGE sont désormais chargés de veiller au strict respect de ces nouvelles mesures.

À travers cet arsenal réglementaire, la Direction Générale des Élections entend renforcer la transparence et moraliser le financement de la vie politique, à quelques semaines d’un rendez-vous électoral crucial pour la Guinée.

Thierno Amadou Diallo