Madagascar : le président Michael Randrianirina dissout le gouvernement

À peine quelques mois après son accession au pouvoir dans un contexte de forte mobilisation populaire, le président malgache Michael Randrianirina a décidé de se séparer de son Premier ministre et de dissoudre l’ensemble du gouvernement.

L’annonce a été faite lundi à travers un communiqué officiel de la présidence. Le porte-parole, Harry Laurent Rahajason, a indiqué que le chef de l’État procédera « prochainement » à la nomination d’un nouveau Premier ministre, conformément aux dispositions constitutionnelles. Aucune explication n’a cependant été fournie sur les raisons de ce remaniement radical.

Cette décision intervient moins d’un an après l’arrivée au pouvoir de Michael Randrianirina, porté à la tête du pays en octobre dernier à la suite d’une vague de contestations populaires ayant secoué plusieurs villes, dont la capitale Antananarivo. Ces manifestations, largement menées par la jeunesse, avaient conduit au départ de l’ancien président Andry Rajoelina.

À Antananarivo, cette dissolution du gouvernement alimente déjà commentaires et spéculations. Pour certains observateurs, il s’agirait d’une stratégie visant à renforcer l’efficacité de l’exécutif. D’autres y voient plutôt une tentative d’adapter l’équipe gouvernementale aux nouveaux défis du mandat présidentiel.

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier ministre, le pays entre ainsi dans une phase de transition politique, avec de fortes attentes autour de la gouvernance et du développement.

Ledjely.com