Législatives : 147 députés pour les prochaines élections, voici le détail par circonscription

À trois mois des élections législatives, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé dans un décret publié ce lundi soir le nombre de députés attribués à chaque circonscription électorale. Le pays comptera 147 députés au total, répartis selon un système mixte majoritaire et proportionnel.

98 députés, soit les deux tiers, seront élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Chaque circonscription électorale comptera entre 1 et 5 députés, selon sa population.

La répartition se fait ainsi :

Chaque circonscription d’ambassade reçoit 1 député.

Pour les 46 circonscriptions restantes, le quotient démographique est utilisé pour déterminer le nombre de sièges.

Les circonscriptions dont la population est inférieure au quotient (186 395 habitants) reçoivent 1 député.

Celles dont la population est supérieure au quotient reçoivent un nombre de députés calculé en divisant la population par le quotient, avec un maximum de 5 sièges.

Répartition des députés par région

N’Zérékoré : N’Zérékoré (4), Yomou (1), Lola (1), Beyla (3), Guéckédou (2), Macenta (2)

Faranah : Kissidougou (2), Faranah (2), Dabola (2), Dinguiraye (2)

Kankan : Kankan (5), Siguiri (5), Mandiana (4), Kérouané (2), Kouroussa (2)

Mamou : Dalaba (1), Mamou (2), Pita (2)

Labé : Labé (3), Koubia (1), Lélouma (1), Mali (2), Tougué (1)

Kindia : Kindia (4), Coyah (2), Dubréka (3), Forécariah (2), Télimélé (2)

Boké : Boké (4), Boffa (2), Fria (1), Koundara (1), Gaoual (1)

Conakry : Kassa (1), Kaloum (1), Dixinn (1), Matam (1), Gbèssia (3), Matoto (1), Tombolia (2), Lambanyi (2), Ratoma (1), Sonfonia (2), Kagbélén (2), Sanoyah (2), Manéah (1)

Ambassades et consulats : Europe (1), Asie (1), Amérique (1), Afrique (1)

Balla Yombouno