ledjely
Accueil » Législatives : 147 députés pour les prochaines élections, voici le détail par circonscription
ActualitésPolitiqueSociété

Législatives : 147 députés pour les prochaines élections, voici le détail par circonscription

Par LEDJELY.COM

À trois mois des élections législatives, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé dans un décret publié ce lundi soir le nombre de députés attribués à chaque circonscription électorale. Le pays comptera 147 députés au total, répartis selon un système mixte majoritaire et proportionnel.

98 députés, soit les deux tiers, seront élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Chaque circonscription électorale comptera entre 1 et 5 députés, selon sa population.

La répartition se fait ainsi :

Chaque circonscription d’ambassade reçoit 1 député.

Pour les 46 circonscriptions restantes, le quotient démographique est utilisé pour déterminer le nombre de sièges.

Les circonscriptions dont la population est inférieure au quotient (186 395 habitants) reçoivent 1 député.

Celles dont la population est supérieure au quotient reçoivent un nombre de députés calculé en divisant la population par le quotient, avec un maximum de 5 sièges.

Répartition des députés par région

N’Zérékoré : N’Zérékoré (4), Yomou (1), Lola (1), Beyla (3), Guéckédou (2), Macenta (2)

Faranah : Kissidougou (2), Faranah (2), Dabola (2), Dinguiraye (2)

Kankan : Kankan (5), Siguiri (5), Mandiana (4), Kérouané (2), Kouroussa (2)

Mamou : Dalaba (1), Mamou (2), Pita (2)

Labé : Labé (3), Koubia (1), Lélouma (1), Mali (2), Tougué (1)

Kindia : Kindia (4), Coyah (2), Dubréka (3), Forécariah (2), Télimélé (2)

Boké : Boké (4), Boffa (2), Fria (1), Koundara (1), Gaoual (1)

Conakry : Kassa (1), Kaloum (1), Dixinn (1), Matam (1), Gbèssia (3), Matoto (1), Tombolia (2), Lambanyi (2), Ratoma (1), Sonfonia (2), Kagbélén (2), Sanoyah (2), Manéah (1)

Ambassades et consulats : Europe (1), Asie (1), Amérique (1), Afrique (1)

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Madagascar : le président Michael Randrianirina dissout le gouvernement

LEDJELY.COM

Matoto : un jeune homme interpellé après le meurtre de sa marâtre

LEDJELY.COM

Législatives et communales: la DGE fixe les cautions et plafonne les dépenses de campagne

LEDJELY.COM

Législatives et communales : quelles cautions pour les candidats ? Réponse imminente de la DGE

LEDJELY.COM

Enlevées à Dinguiraye : la mère et la sœur de Tibou Kamara réapparaissent

LEDJELY.COM

Crise à la frontière Guinée–Liberia : Conakry exige le retour du drapeau déplacé à Kiéssènèye

LEDJELY.COM
Chargement....