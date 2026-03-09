Matoto : un jeune homme interpellé après le meurtre de sa marâtre

Un drame s’est produit dans l’après-midi de ce lundi 9 mars à Matoto Déviation, dans la commune de Matoto. Un jeune homme est accusé d’avoir mortellement poignardé sa marâtre à l’aide d’un couteau.

Selon les témoignages recueillis sur place auprès des proches et des voisins, le suspect se nomme Mamadou Dian Sidibé. Il aurait asséné un coup de couteau fatal à sa marâtre, une femme âgée d’une cinquantaine d’années.

D’après plusieurs sources concordantes, le jeune homme, diplômé mais sans emploi depuis plusieurs années, présentait récemment des signes de troubles mentaux. Son entourage affirme également qu’il aurait proféré des menaces de mort ces derniers jours.

« Ces derniers temps, il présentait des troubles mentaux. Il agressait même des enfants du quartier. Aujourd’hui, on nous a informés qu’un drame venait de se produire. À notre grande surprise, nous avons retrouvé la vieille femme allongée au sol et lui avec le couteau à la main. Quand la foule a commencé à affluer, nous l’avons maîtrisé et conduit au commissariat pour éviter un autre drame. On nous a même dit que c’est lui-même qui était allé acheter le couteau », raconte un voisin.

Certains témoins affirment également que, dans la matinée précédant le drame, le suspect aurait égorgé un mouton avant de s’en prendre à sa belle-mère quelques heures plus tard.

Alertées, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour maîtriser le jeune homme et éviter tout débordement. Il a été interpellé puis conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Le corps de la victime a été transporté par les agents de la protection civile.

Aminata Camara