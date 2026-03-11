Tirs de sommation à la frontière Guinée-Libéria : le préfet de Gueckédou rassure

Ce mercredi matin, des coups de feu ont été entendus au débarcadère de Kiéssènèye, zone frontalière sensible entre la Guinée et le Libéria. Interrogé sur cet incident, le préfet de Gueckédou, le général Kandia Mara, a apporté des précisions sur les circonstances des tirs de sommation libériens.

Selon lui, une agitation importante a éclaté entre des jeunes des deux pays, certains tentant de franchir la frontière.

« Ce matin, je suis allé avec les notables de Bèmakissi à Kiéssènèye pour sensibiliser les jeunes. On est resté là, les coups de feu ont été entendus de l’autre côté. Comme j’étais avec le Président de Bèmakissi, il a reçu un appel du ministre libérien des Affaires intérieures. Au bout du fil, le ministre Niouma Ley a dit que les coups de feu venus du Liberia n’étaient pas pour attaquer les Guinéens, mais pour disperser les jeunes libériens qui voulaient traverser vers la rive guinéenne du fleuve. Plus loin, il a indiqué que les militaires libériens seront remplacés par des policiers libériens », a-t-il déclaré.

Les autorités locales appellent donc au calme, tandis que les gouvernements guinéen et libérien poursuivent les échanges pour apaiser les tensions dans cette zone frontalière délicate.

« Je demande à toute la population de Gueckédou, notamment aux jeunes, de rester calme. Nos forces de défense et de sécurité sont là. Les deux gouvernements travaillent pour un retour rapide de la quiétude dans la localité », a indiqué le préfet de Gueckédou.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com