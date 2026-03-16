Crise frontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia : l’épreuve décisive de la communication stratégique

Depuis plusieurs semaines, les tensions frontalières entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia rappellent à quel point les frontières héritées de la colonisation continuent de structurer les fragilités politiques de l’Afrique de l’Ouest.

Ce qui aurait pu rester un différend technique sur des limites territoriales est aujourd’hui devenu une crise diplomatique régionale, alimentée par des récits contradictoires, des démonstrations militaires et une bataille silencieuse des perceptions.

Dans ce type de situation, la question centrale n’est pas seulement militaire ou juridique. Elle est aussi profondément communicationnelle : comment un État défend-il sa position lorsque les récits s’opposent, que les opinions publiques s’échauffent et que les médias internationaux cherchent des responsables ?

La gestion de cette crise offre un cas d’école pour analyser la communication guinéenne à la lumière des théories de la communication de crise internationale.

La communication par les actes : une stratégie de signal politique

Dans les crises internationales, les États communiquent souvent davantage par leurs actes que par leurs mots. Les chercheurs en stratégie parlent de communication tacite : déploiement militaire, contrôle de zones contestées ou démonstrations de souveraineté.

La Guinée a clairement adopté cette approche.

Le déploiement de troupes le long des frontières, la réaction des forces guinéennes face aux incursions signalées et la cérémonie solennelle de remise du drapeau aux militaires constituent autant de messages politiques.

Le discours du président Mamadi Doumbouya lors de cette cérémonie résume cette posture : « Aucune portion de la terre laissée par nos ancêtres ne sera conquise ».

Ce message est clair pour l’opinion nationale : l’État affirme sa détermination à défendre l’intégrité territoriale.

Mais en communication internationale, un message efficace pour l’intérieur peut produire l’effet inverse à l’extérieur.

La bataille des récits

La crise actuelle illustre parfaitement ce que les chercheurs en communication appellent le phénomène de “cascading activation” : chaque gouvernement mobilise ses médias et ses réseaux d’influence pour diffuser sa propre version des faits.

En Guinée, les médias nationaux relayent la lecture officielle : les forces guinéennes défendent leur territoire face à des incursions étrangères.

Au Liberia et en Sierra Leone, le récit est radicalement différent. Les actions guinéennes sont décrites comme des incursions militaires ou des violations de souveraineté.

Résultat : deux opinions publiques voisines vivent deux réalités totalement différentes pour les mêmes événements.

Dans cet environnement informationnel fragmenté, la bataille de la légitimité se joue moins sur le terrain que dans l’espace médiatique régional et international.

Le déficit de communication internationale

La principale faiblesse de la stratégie guinéenne réside précisément dans ce domaine.

Jusqu’à présent, la communication de Conakry est restée essentiellement tournée vers l’intérieur. Les discours officiels, les cérémonies militaires et la mobilisation médiatique nationale ont permis de consolider l’opinion publique interne.

Mais sur la scène internationale, la Guinée a laissé un vide narratif.

Pas de conférences de presse internationales, peu de diffusion de documents cartographiques ou d’archives juridiques sur les frontières contestées, peu d’efforts pour expliquer la position guinéenne aux médias étrangers.

Dans une crise diplomatique, ce silence est stratégique… mais rarement à l’avantage de celui qui le pratique.

Car dans l’espace médiatique international, celui qui raconte l’histoire en premier influence durablement la perception du conflit.

La dimension régionale : un enjeu de stabilité

L’intervention de la CEDEAO appelant à la retenue montre que la crise dépasse désormais le cadre bilatéral.

Les frontières entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone se situent au cœur de l’espace historique de l’Union du fleuve Mano, une région marquée par des décennies de conflits et de déplacements de populations.

Dans ce contexte, toute escalade frontalière, même limitée, peut rapidement être perçue comme une menace pour la stabilité régionale.

La gestion de la communication devient donc un enjeu stratégique majeur.

Transformer la crise en opportunité diplomatique

Toute crise peut devenir une opportunité politique si elle est correctement gérée.

La Guinée pourrait tirer parti de cette situation pour engager une démarche diplomatique proactive autour de trois axes.

Premièrement, documenter et partager publiquement ses revendications territoriales : cartes historiques, traités coloniaux, relevés techniques. La transparence renforce la crédibilité.

Deuxièmement, développer une véritable diplomatie publique en direction des opinions africaines et internationales : conférences de presse, interviews dans les médias régionaux, communication multilingue.

Troisièmement, proposer une initiative régionale de clarification des frontières avec l’appui de la CEDEAO et de l’Union africaine. Une telle démarche permettrait de transformer une posture défensive en initiative de coopération.

Une leçon de communication politique

La crise frontalière actuelle révèle une réalité fondamentale de la diplomatie contemporaine : la puissance d’un État ne se mesure plus seulement à sa capacité militaire, mais aussi à sa capacité narrative.

Dans un monde hyperconnecté, les conflits territoriaux se jouent autant dans les perceptions que sur le terrain.

La Guinée possède probablement des arguments juridiques et historiques solides sur ces frontières héritées de la colonisation. Mais dans l’arène internationale, ces arguments doivent être visibles, expliqués et partagés.

Car en communication de crise, une règle demeure immuable : le silence d’un acteur devient toujours l’espace narratif de son adversaire.

Alpha CAMARA

Diplômé en communication d’entreprise

Masterant en communication publique et politique