CAN 2025 : le Sénégal crie au scandale après la décision de la CAF

Le ton est grave, la colère palpable. À travers un communiqué officiel, le gouvernement sénégalais a vivement réagi à la décision controversée de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 au profit du Maroc. Dakar dénonce une injustice flagrante et annonce une riposte sur tous les fronts.

Dans un document au ton ferme, les autorités sénégalaises disent leur indignation face à ce qu’elles considèrent comme une décision sans précédent. « Le Gouvernement du Sénégal exprime sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), visant à retirer à l’équipe nationale du Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc », indique le communiqué du gouvernement.

Pour Dakar, cette décision dépasse le simple cadre sportif et porte atteinte aux fondements mêmes du football. Le communiqué évoque une mesure « d’une gravité exceptionnelle », qui « heurte de front les principes cardinaux qui fondent l’éthique sportive, au premier rang desquels figurent l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain ». Les autorités dénoncent en outre « une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste », souligne le communiqué.

Au-delà de la contestation juridique, c’est la crédibilité de l’instance dirigeante du football africain qui est mise en cause. Selon le gouvernement sénégalais, « la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu’à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales ».

Déterminé à ne pas céder, le Sénégal affiche une position sans équivoque. « Le Sénégal ne saurait tolérer qu’une décision administrative vienne effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive ». Et de marteler : « Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée ».

Dans une escalade qui pourrait faire trembler les instances du football africain, Dakar exige désormais « l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF ». En parallèle, les autorités annoncent qu’elles « useront de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes » pour faire valoir leurs droits.

Le communiqué ne manque pas non plus d’aborder la situation des ressortissants sénégalais arrêtés au Maroc à la suite des incidents ayant émaillé la finale. Le gouvernement affirme renouveler « la solidarité de la nation toute entière envers les sénégalais détenus au Maroc » et assure rester « pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais ».

Malgré la tempête, Dakar se veut inflexible. « Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l’honneur du sport africain », indique le gouvernement sénégalais.

Siby