Fête du ramadan : la police annonce un dispositif renforcé 

À l’approche de la fête de l’Aïd el-Fitr, la Police nationale passe à l’offensive. Objectif : éviter tout débordement et garantir des célébrations sans incident sur l’ensemble du territoire. Elle a fait l’annonce ce mercredi 18 mars 2026.

À l’occasion de la fête du Ramadan 2026, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) annonce le déploiement d’un dispositif de sécurité renforcé à travers tout le pays. Une mobilisation d’envergure destinée à assurer la protection des citoyens et de leurs biens, mais aussi à prévenir les accidents et maintenir l’ordre public durant cette période festive.

Sur le terrain, les forces de sécurité seront particulièrement visibles dans les zones urbaines, notamment aux abords des lieux de prière, des marchés, des espaces de loisirs et sur les principaux axes routiers. Des patrouilles intensifiées sont prévues avant, pendant et après la fête, avec une vigilance accrue pour détecter tout comportement suspect ou toute situation pouvant troubler la quiétude des populations.

La DGPN met également l’accent sur le respect strict du code de la route. Les agents seront mobilisés pour lutter contre les excès de vitesse, la surcharge des véhicules, la conduite sous l’emprise de l’alcool et tout autre comportement à risque. « La sécurité est l’affaire de tous », rappelle l’institution, qui appelle à une vigilance citoyenne accrue.

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