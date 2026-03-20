DCI : Moussa Condé limogé, Oumar Barry nommé

Dans un décret lu ce vendredi 20 mars 2026 à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbouya a frappé fort en limogeant Moussa Condé, Directeur de la Communication et de l’Information (DCI) pour « faute lourde ».

Dans la foulée, le chef de l’État a rapidement comblé le vide en confiant les rênes de la communication présidentielle à Oumar Barry, précédemment Chef de division information et relations publiques, désormais nommé Directeur général de l’Information et de la Communication.

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