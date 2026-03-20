Aïd El-Fitr à Siguiri : le grand imam appelle à consolider la paix et les valeurs du Ramadan

À l’instar des autres pays musulmans, la Guinée a célébré l’Aïd El-Fitr marquant la fin du mois saint de Ramadan. Dans la préfecture de Siguiri, pas moins de 150 lieux de prière ont été aménagés dans la commune urbaine pour cette fête de Ramadan 2026.

À la place des Martyrs, principal site de prière, les autorités préfectorales et communales ont accompli la prière derrière le grand imam, El Hadj Harouna Doumbouya, également secrétaire préfectoral des affaires religieuses. À cette occasion, il a exhorté les fidèles musulmans à préserver les valeurs acquises durant le mois de pénitence.

« Aujourd’hui c’est un grand jour, la fin du mois de ramadan, un mois de pénitence, cette fête ce coincide aussi au vendredi qui aussi une autre fête donc nous nous réjouissons pour ça et remercier Dieu. J’appelle les fidèles musulmans a préservé le lien de parenté, rien ne faut que la parenté, préserver la paix, aucun développement ne sera possible sans la paix, n’oublie jamais vos parents, ils sont la source de nos vie. Contunier sur les bons attitudes que vous avez adopter pendant ce mois de pénitence », a prêché le grand imam.

De son côté, le président de la délégation spéciale de Siguiri, Souleymane Koïta, a également insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale et d’éviter les dérives après la fête.

« Nous avons aujourd’hui fêté dans l’allégresse, avec nos frères et sœurs, nous avons passé ce mois de pénitence à prier pour le pays, nous remercions le président de la république, d’avoir mis en place les conditions de la paix à siguiri, nous sollicitons que la population vive dans la paix, la cohésion sociale. Nous ne souhaitons pas que après la fête, la population chevertue dans le chemin de la consommation de la drogue, de l’alcool et du banditisme. Nous souhaitons bonne fête à tous les fidèles musulmans, mais aussi à l’ensemble de tous les chrétiens qui continuent a jeûné le carême, je vous remercie », a-t-il déclaré.

Même appel du préfet de Siguiri, Seny Silver Camara, qui a mis l’accent sur l’unité et le vivre-ensemble comme piliers du développement local.

« Le premier message c’est la paix à siguiri, deuxième message c’est d’accepter de vivre ensemble, troisième message pardonner entre vous, tout ce qui s’est passé ou qui est entrain de passer mettez tout ça au compte du passer, on ne peut pas construire siguiri dans la division ou dans la confusion, soyons uni, il ya des personnes ressources à siguiri qui sont auprès de nos chefs, donnez l’opportunité à ceux-ci de poser les vrais problèmes de siguiri, mais cela n’est pas possible sans la paix. Le problème qui était là(affaire des machines poclains) le gouvernement à fait ce qu’il fallait faire, donc prouvé en intaurant la paix que, tout siguiri attendait que ça, donc il n’y aura plus de problème à siguiri », a-t-il rappelé.

Présent à la prière, Amadou Papa Fofana, conseiller spécial du président de la République Mamadi Doumbouya, a réaffirmé l’engagement des autorités en faveur du développement de Siguiri.

« Je suis très content, de fêter au côté de mes frères et sœurs, c’est toujours une fierté pour moi de me retrouvé parmi les miens ici à siguiri, comme le préfet vient de dire, il faut continuer à cultiver la paix ici à siguiri, à mettre siguiri devant, se soucier du développement de siguiri, c’est ce que siguiri à besoin et c’est de ça nous travaillons, la paix ici à siguiri nous facilite la tache, ça nous donne la force. Dieu merci le président de la république est prêt pour siguiri, à travers nous qui sommes au côté de lui, les frères et sœurs de siguiri qui sont nombreux auprès de lui, avec qui il a placé sa confiance », a indiqué le conseiller à la présidence.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri