Législatives et communales : Mamadi Doumbouya convoque le corps électoral 

Par décret rendu public ce vendredi 20 mars 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a convoqué les électeurs pour des scrutins législatif et communal, ouvrant ainsi la voie à une séquence politique majeure.

Fixée au dimanche 24 mai 2026, cette échéance électorale se déroulera sur toute l’étendue du territoire national.

D’après les dispositions du décret, les bureaux de vote ouvriront à 7 heures pour se refermer à 18 h 30, conformément au chronogramme arrêté par les autorités compétentes. Le texte précise également que le vote se fera à bulletin unique.

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