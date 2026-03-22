CAN 2025 : Gana Gueye prêt à restituer les médailles pour sauver l’unité africaine

Après la décision controversée de la CAF d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc, Idrissa Gana Gueye a réagi en appelant à l’apaisement, tout en réaffirmant que le Sénégal reste, selon lui, le véritable champion d’Afrique.

Au cœur de la polémique, la décision de la Confédération africaine de football de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc sur tapis vert. Une annonce qui continue de susciter incompréhension et indignation dans le camp sénégalais.

Face aux médias, le capitaine des Lions de la Teranga n’a pas mâché ses mots : « C’est juste ridicule. Un match ça se gagne sur le terrain et c’est ce qu’on a fait au Maroc. C’est dommage car le tournoi s’est très bien passé là-bas. On mérite d’être champion d’Afrique. Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien. Les titres, on les gagne sur le terrain pas dans les bureaux ».

Malgré cette position tranchée, Idrissa Gana Gueye a surpris par un geste d’apaisement rare dans un contexte aussi tendu. Dans une volonté manifeste de calmer les esprits, il a déclaré : « personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc si ça peut vraiment apaiser les tensions entre les deux pays ».

Un appel à la désescalade qui contraste avec la frustration ambiante. Pour le milieu sénégalais, cette affaire dépasse largement le cadre sportif et pourrait fragiliser l’unité du continent : « Cette annonce est juste une distraction qui essaie peut-être de diviser l’Afrique. Si ça ne dépendait que de moi, j’aurais dit à la Fédération de ne pas faire appel ».

Ledjely.com