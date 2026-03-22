Polémique CAN 1976 : la Guinée dément toute démarche

Alors que la récente décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football, reconfigurant un résultat au profit du Maroc, ravive les tensions sur le continent, la Fédération Guinéenne de Football sort du silence pour couper court aux rumeurs d’une contestation guinéenne de la CAN 1976 et rétablir les faits.

Dans un climat de tensions ravivé par la récente décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football ayant annulé une victoire du Sénégal au profit du Maroc, une autre polémique a émergé autour de la Coupe d’Afrique des Nations 1976. Des rumeurs persistantes évoquaient une supposée offensive de la Guinée pour contester les résultats de cette édition historique.

Mais ce dimanche 22 mars 2026, la Fédération Guinéenne de Football a opposé un démenti catégorique à ces allégations.

« La Fédération Guinéenne de Football (FGF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’elle n’a engagé aucune procédure ni auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ni auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) en lien avec la Coupe d’Afrique des Nations 1976. »

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été le théâtre d’une vague de désinformation, laissant croire à une contestation guinéenne du match ayant opposé le Syli National au Maroc lors de la CAN 1976.

Une information que la FGF balaie d’un revers de main : « Ces informations sont inexactes et ne reposent sur aucune base officielle ».

Dans un ton mesuré mais ferme, l’instance dirigeante du football guinéen insiste sur sa volonté d’apaisement et appelle à la responsabilité des acteurs médiatiques.

Pour couper court à toute spéculation, la FGF est revenue sur le déroulé précis de la rencontre Guinée-Maroc, disputée le 14 mars 1976 à Addis-Abeba.

« Elle s’est soldée par un score de 1-1, la Guinée ayant ouvert le score à la 33eme minute par Chérif Souleymane, avant l’égalisation marocaine à la 86eme minute par Ahmed Makrouh dit « Baba » », indique le communiqué.

Autre précision importante : la CAN 1976 ne s’est pas jouée sous forme de finale classique, contrairement aux éditions modernes.

« La compétition ne comportait pas de finale classique (…) les équipes qualifiées disputaient une poule finale sous forme de mini-championnat, dont le classement déterminait directement le vainqueur », précise-t-il.

Dans ce système, le Maroc avait terminé en tête, décrochant logiquement le titre continental, tandis que la Guinée occupait la deuxième place.

Face à l’emballement médiatique et aux interprétations hasardeuses, la Fédération guinéenne se veut claire : « Elle invite (…) les médias et l’ensemble des acteurs à privilégier des informations vérifiées et à éviter toute interprétation susceptible d’entretenir la confusion ».

Ledjely.com