Sanoyah passe à l’offensive contre l’insalubrité : jusqu’à 5 millions GNF d’amende

Dans une volonté affichée de redonner à la commune urbaine de Sanoyah une image plus propre et attrayante, les autorités communales ont lancé, ce lundi 24 mars 2026, une vaste campagne d’assainissement. Cette initiative s’accompagne de mesures coercitives, avec des sanctions pouvant atteindre 5 millions de francs guinéens pour les contrevenants.

Dès les premières heures de la matinée, les autorités locales, à l’origine de l’initiative, se sont mobilisées sur le terrain. Objectif : assainir durablement les espaces publics. L’opération a débuté par un nouveau déguerpissement des occupantes revenues sur les emprises après de précédentes interventions, avant de s’attaquer aux amas d’ordures.

Sur place, engins et équipes de nettoyage ont été déployés simultanément. Tandis que des machines procédaient à l’enlèvement des déchets, des femmes, balais en main, s’activaient à nettoyer les lieux, donnant un signal fort de reprise en main de l’espace public.

À en croire Aboubacar Sabari Conté, délégué communal, cette initiative répond à une situation devenue préoccupante : « Nous avons constaté que des tas d’ordures jonchaient partout, en passant par l’échangeur de 36 jusqu’au niveau de la passerelle. Alors, mes collaborateurs et moi, nous nous sommes donné la main pour rendre Sanoyah propre et attrayante ».

Les autorités pointent du doigt l’origine principale des déchets : les marchés. D’où l’implication directe des femmes vendeuses dans cette opération.

« Nous sommes accompagnés de femmes vendeuses, qui sont les principales productrices d’ordures dans les marchés. Et comme elles sont désormais impliquées, elles ne vont plus déverser les ordures sur les emprises », a-t-il expliqué.

Mais au-delà de la sensibilisation, le ton se durcit. Les autorités préviennent déjà contre tout comportement incivique : « Prochainement, toute personne qui s’hasardera à verser des ordures sur les emprises sera pénalisée et devra payer une amende de 5 millions de francs ».

Présente sur les lieux, Mariame Soumah, porte-parole de circonstance, a lancé un appel à la responsabilité collective, reconnaissant la part de responsabilité des femmes dans la production des déchets.

« Nous sommes là pour rendre notre commune propre. Nous sommes conscientes que nous sommes les premières à produire des ordures, alors il nous revient aussi de les ramasser et de les jeter à la poubelle. Nous emboîtons le pas à Monsieur Aboubacar Sabari Conté : il a pris le balai pour nettoyer, donc nous le suivons. À partir d’aujourd’hui, nous prenons l’engagement de ne plus jeter les ordures sur les emprises », a-t-elle indiqué.

Dans la même dynamique, elle a élargi son appel à l’ensemble de la population : « J’invite toute la population à faire de même. Lorsqu’une commune est sale, cela ne donne pas une belle image et favorise les maladies. Merci à Aboubacar Sabari Conté pour cette initiative. J’informe également la population que, désormais, une amende de 5 millions de francs guinéens sera appliquée à toute personne qui jettera des ordures sur les emprises ».

Balla Yombouno