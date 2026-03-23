Syli national : Moriba et Diaby Fadiga forfaits 

À quelques heures du rassemblement du Syli National au Maroc, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) annonce deux forfaits de taille. Entre blessure et rêve reporté, le groupe guinéen devra déjà composer avec des absences importantes.

La préparation du Syli national débute sous tension. Dans un communiqué, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a officialisé les indisponibilités de Moriba Kourouma et Lamine Diaby Fadiga, tous deux contraints de déclarer forfait pour cause de blessure.

Touché au genou droit, Moriba Kourouma souffre d’une tendinopathie du tendon rotulien, une blessure qui l’écarte immédiatement du regroupement prévu à Rabat. Pour pallier cette absence, le staff technique a rapidement réagi en faisant appel à Lancinet Kourouma, milieu de terrain évoluant au FC Girona. Ce dernier est attendu dans les prochaines heures au Maroc pour intégrer le groupe.

Autre coup dur : Lamine Diaby Fadiga, également blessé, voit son rêve de première sélection s’envoler, du moins temporairement. Le jeune joueur devra encore patienter avant de goûter à l’ambiance unique du Syli National, un moment souvent décrit comme inoubliable par ceux qui l’ont vécu.

Pour l’heure, l’identité de son remplaçant n’a pas encore été dévoilée. Le staff technique devrait communiquer dans les prochaines heures afin de compléter l’effectif.

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