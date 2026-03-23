Fête du ramadan : 5 accidents enregistrés, 2 morts et plusieurs blessés (Police)

Après les célébrations marquant la fin du mois saint de Ramadan, la Direction Générale de la Police nationale (DGPN) a, dans un communiqué publié ce 23 mars 2026, annoncé le bilan des accidents de la circulation recensés.

Plus de 300 engins roulants ont été mobilisés, appuyés par un déploiement massif d’agents avant, pendant et après la fête. Une présence visible et dissuasive destinée à rassurer les citoyens et à prévenir tout débordement.

Cependant, malgré cette démonstration de force, le tableau reste assombri par des drames. La Police nationale fait état de cinq (05) accidents de la circulation enregistrés à Conakry et à l’intérieur du pays. Un bilan lourd : deux morts et plusieurs blessés.

Ces tragédies rappellent, une fois de plus, que la sécurité routière demeure un défi majeur en Guinée, même en période de forte mobilisation des forces de l’ordre. Entre réjouissances et endeuillés, la fin du Ramadan laisse ainsi un goût amer, appelant à plus de prudence et de responsabilité sur les routes.