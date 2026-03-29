Arbitrage, VAR, discipline : la CAF promet la fin des polémiques

Après la tempête provoquée par la finale de la CAN 2025 au Maroc, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de sortir sa panoplie de bonnes intentions : modifications et améliorations des Statuts et Règlements sont désormais à l’ordre du jour. Objectif affiché : restaurer la confiance envers arbitres, opérateurs VAR et commissions de discipline… histoire que les incidents jugés “inacceptables” ne se répètent pas.

«La CAF met actuellement en œuvre des changements et des améliorations importants de ses statuts et règlements, ce qui renforcera la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match et les commissions de discipline et d’appel de la CAF. Ces changements et améliorations permettront également d’éviter que les incidents inacceptables survenus lors de la CAN Maroc 2025 TotalEnergies ne se reproduisent », a communiqué l’instance continentale.

Pour s’assurer que ces bonnes résolutions ne soient pas que de la poudre aux yeux, « La CAF a sollicité l’avis d’éminents avocats et experts du football africains et internationaux afin de garantir que ses statuts et règlements respectent et appliquent les meilleures pratiques mondiales du football, sur et en dehors du terrain. Ceci est essentiel pour le respect, l’intégrité et la crédibilité des arbitres, des opérateurs VAR et des commissions de discipline et d’appel africains », insiste le communiqué.

L’instance insiste : aucune fédération ne bénéficiera d’un traitement préférentiel. Une déclaration qui, dans le contexte des polémiques de la CAN 2025, sonne presque comme une leçon de morale publique.

« Les incidents survenus lors de la finale de la CAN Maroc 2025 sont actuellement examinés par le TAS …Quelle que soit la décision du TAS, nous la respecterons », a indiqué le président de la CAF.

Lonceny Camara