Littérature : Mohamed Lamine Camara célèbre la femme dans son nouveau roman « Les étoiles de notre monde »

L’ingénieur et écrivain Mohamed Lamine Camara a procédé, ce samedi 28 mars, à la dédicace de son roman « Les étoiles de notre monde », publié aux Éditions du Panthéon. À travers cet ouvrage engagé, l’auteur livre un plaidoyer fort en faveur de la condition féminine, tout en remettant en question certains codes sociaux profondément ancrés.

D’ordinaire plus familier avec les plans de structure qu’avec les strophes littéraires, Mohamed Lamine Camara démontre que la rigueur scientifique n’exclut pas la sensibilité artistique. Diplômé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et de l’Université Grenoble Alpes (France), l’actuel ingénieur OPC sur le projet de modernisation de la gare Paris-Austerlitz signe ici une œuvre de maturité, fruit d’une longue gestation.

Structuré en 60 chapitres, le roman porte en lui une symbolique intime liée à la naissance de sa fille, intervenue six jours après le terme des 42 semaines. L’auteur explique : « Si vous prenez 60, vous avez 6 et 0. Quand vous faites la somme de ces chiffres, vous tombez effectivement sur 6. C’est la raison pour laquelle je me suis limité à 60 chapitres. C’est ce qui a fait qu’avec les six jours de plus pour la naissance de la petite, je me suis limité là ».

L’ouvrage, d’une densité remarquable de 1 450 000, se décline en cinq parties explorant notamment la maternité, les violences faites aux femmes et l’éducation des générations futures.

Au-delà du récit, « Les étoiles de notre monde » se présente comme un cri du cœur contre l’enfermement social. L’auteur adresse également un message fort aux parents concernant la protection de leurs filles. « Quand vous donnez votre fille, votre femme dans un foyer, il ne faut pas faire comprendre à votre fille qu’elle est partie pour l’éternité. Si ça ne va pas, vous pouvez lui faire comprendre qu’elle peut revenir. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui nos sœurs se mettent beaucoup de pression. Elles ont peur de perdre leur foyer. Il ne faut pas leur montrer cela. Si ça ne va pas, il vaut mieux vivre avec les parents que de vivre avec quelqu’un où il n’y a plus d’amour, plus de sentiments qui mènent à des violences », a-t-il souligné.

Pour lui, la réussite féminine ne doit plus être cloisonnée. « La femme ne se résume pas à un foyer. Vous avez vu des découvertes scientifiques faites par les femmes, ce n’est pas un foyer ça », a-t-il précisé.

Parmi les invités de marque figurait Souleymane Keïta, secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, et ancien professeur de philosophie de l’auteur, qui a salué le talent de son ancien élève. Son témoignage met en lumière l’urgence d’un changement de regard.

« Le thème abordé est d’une importance capitale. Il s’agit de mettre le curseur sur le rôle et l’importance que révèle la femme dans notre société. La femme, qui constitue le baromètre de la société, est aussi un compagnon de l’homme avec qui ensemble on peut co-construire le monde. Ce livre est interpellateur de ce changement de paradigme dans notre compréhension de la gent féminine », a-t-il salué.

La cérémonie s’est conclue sur une note d’émotion intense, marquée par la remise d’un trophée d’honneur à la grand-mère de l’auteur, en reconnaissance des efforts consentis pour son éducation et son ascension.

Déjà disponible sur des plateformes telles qu’Amazon et la Fnac, cet ouvrage constitue le premier jalon d’un parcours littéraire que Mohamed Lamine Camara annonce prometteur, avec plusieurs manuscrits déjà prêts à être publiés. Porté par une mission claire, il affirme : « Si nous ne continuons pas à sensibiliser, je pense que ça se dégrade de génération en génération. L’impact social de ce livre, c’est vraiment un appel à la conscience de chacun ».

Thierno Amadou Diallo