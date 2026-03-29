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Rameaux à Gueckédou : ferveur populaire et mise en garde contre une foi de façade

Par LEDJELY.COM

Sous un soleil complice et dans une atmosphère empreinte de recueillement, des milliers de fidèles catholiques ont envahi, ce dimanche 29 mars 2026, les artères de la ville à l’occasion de la célébration des Rameaux, marquant l’entrée dans la Semaine sainte.

Partie du stade préfectoral, la procession traditionnelle a offert un spectacle saisissant : rameaux brandis, chants religieux à l’unisson et prières ferventes ont rythmé la marche jusqu’à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire. Une démonstration de foi collective qui traduit l’attachement profond des fidèles à cette fête majeure du calendrier chrétien.

Moment central de la célébration, la bénédiction des rameaux a précédé une homélie sans détour de l’abbé Joseph Tolno. Face à une assemblée attentive, le curé a rappelé le sens profond de cette commémoration : « Cette fête nous rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et nous invite à réfléchir sur notre foi en ces temps difficiles ».

Mais au-delà du rappel spirituel, le message s’est voulu interpellateur, presque incisif. L’homme de Dieu a invité les fidèles à une introspection sincère.

« Combien de fois, bien-aimés, abandonnons-nous le Christ ? Combien de fois nous détournons-nous de son amour ? Aujourd’hui, en venant, nous avons tous crié Ô sana !Oh Dieu des cieux avec les rameaux ! Mais le paradoxe est que nous venons à l’église non par amour, mais plutôt par passion. Parce que nous voulons nous faire voir, nous voulons nous montrer. Soyez les disciples du Christ en ayant la foi », a-t-il lancé.

Dans la continuité de son message, l’abbé Joseph Tolno a recentré le débat sur l’essence même du christianisme : l’amour du prochain.

« Le Christ a sacrifié sa vie pour nos péchés. En tant que bons chrétiens, aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés », a-t-il invité.

Massivement mobilisés, les fidèles ont ainsi donné à cette célébration une dimension à la fois spirituelle et sociale, entre tradition, ferveur et remise en question.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com

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