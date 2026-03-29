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CAF : Motsepe tape du poing sur la table et recadre le Sénégal et le Maroc

Par LEDJELY.COM

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a fait des annonces majeures ce dimanche au Caire, lors d’une conférence de presse très attendue, marquée par le climat de tension autour du litige entre le Sénégal et le Maroc.

Face à une situation qui suscite de vives réactions sur le continent, le patron du football africain a tenu à recentrer le débat sur l’essentiel : l’unité.

« Nous n’allons pas permettre que le football divise nos peuples apportant du stress et des tensions. Bien au contraire, le football doit unir nos peuples », a-t-il martelé.

Dans un ton ferme mais conciliant, Patrice Motsepe a insisté sur l’importance des relations historiques entre le Sénégal et le Maroc, appelant à leur préservation et à leur renforcement. « La CAF et moi sommes déterminés pour nous assurer que ces excellentes relations, ces relations historiques entre le peuple du Sénégal et le peuple du Maroc, continuent de se développer et que ces liens continuent de se renforcer », a-t-il indiqué.

Il a également annoncé son intention de se rendre prochainement dans les deux pays afin d’échanger directement avec les autorités.

Mais ce n’est pas tout. Le président de la CAF a également dévoilé une réforme majeure : la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) connaîtra un changement de format, passant de 24 à 28 équipes, et sera désormais organisée tous les quatre ans.

Une série d’annonces fortes qui traduisent la volonté de la CAF de tourner la page des tensions et de bâtir un football africain plus uni et plus ambitieux.

Lonceny Camara

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