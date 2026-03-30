Déguerpissement : entre fermeté de l’État et retour silencieux sur des sites interdits

Malgré la fermeté affichée par les autorités, la réalité du terrain raconte une autre histoire. Plusieurs semaines après les opérations de déguerpissement menées dans les marchés et le long des voiries de la capitale, des femmes, principales victimes de ces mesures, commencent discrètement à réoccuper les espaces dont elles avaient été chassées.

Intervenant lors d’une conférence de presse vendredi, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a reconnu les difficultés engendrées par cette vaste opération, tout en réaffirmant la détermination de l’État à poursuivre sa politique de réorganisation urbaine.

« Les dispositions vont être prises pour trouver les places dans les marchés pour atténuer ces difficultés-là », a-t-il assuré, tout en insistant sur le fait que les conséquences sociales, bien que réelles, ne sauraient remettre en cause la volonté de modernisation de la capitale.

Mais sur le terrain, la pression économique pousse de nombreuses femmes à revenir. Par petits groupes, souvent munies de simples parapluies servant d’abris de fortune, elles reprennent timidement leurs activités, grignotant peu à peu l’espace public.

Une situation que le ministre observe avec inquiétude. «Il faut rappeler que ceux qui sont partis, c’est pas la peine qu’ils reviennent parce que il y a certains endroits, ils commencent à revenir d’abord avec un petit parapluie après on fait un étal un peu plus, on gagne quelques centimètres près de la route. Il faut que les gens acceptent de respecter les limites pour rester dans leur zone pour éviter qu’il y ait des désagréments dans le futur. Il faut pas oublier que dans le passé il y a déjà eu ces opérations je me rappelle que lorsque le ministre des infrastructures, il avait même érigé des murs. Les gens sont venus après le mûre pour s’installer il faut que nos parents acceptent aussi de se conformer à cette forme de discipline qui est bien pour l’ensemble de notre pays en terme d’hygiène, de sécurité, de beaucoup de choses », a-t-il averti.

Derrière cette mise en garde, se cache une réalité sociale plus profonde : celle de femmes commerçantes, souvent cheffes de famille, confrontées à l’absence d’alternatives immédiates pour assurer leur survie quotidienne.

Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse la simple occupation des voiries. Il s’agit de repenser durablement l’urbanisme de Conakry.

« Il y a tellement d’avantages à avoir une ville fluide et puis les transformations qui nous attendent dans l’avenir, les routes-là vont grandir. On va avoir de très grandes routes dans Conakry…On a envie de construire une capitale moderne, fluide et très connectée où il est facile de circuler et c’est cela l’objectif de l’État, mais dans ça, les dispositions seront prises pour atténuer l’impact négatif sur les compatriotes et sur les populations », a défendu Ousmane Gaoual Diallo.

Conscient toutefois de la tension sociale, l’exécutif affirme avoir engagé des discussions avec les acteurs concernés. La gouverneure de la ville de Conakry, ainsi que les ministères de la Sécurité et de l’Administration du territoire, sont à pied d’œuvre pour trouver des solutions.

« Madame la gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de la sécurité, le ministre de l’administration de territoire sont engagés à prendre contact avec ces gens-là ( les déguerpis) sans beaucoup de bruit et nous essayons de trouver des solutions, même au niveau des marchés, des réorganisations sont en cours actuellement pour que chaque femme, chaque personne , on essaie de lui placer à l’intérieur du marché et de faire en sorte que ça apaise les souffrances », a-t-il conclu.

Aminata Camara