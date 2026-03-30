Documents confidentiels : pour son « troisième mandat », Alpha Condé avait pris contact avec des réseaux d’influence russe

Une enquête explosive menée par le média panafricain The Continent, en collaboration avec Forbidden Stories et RFI, lève le voile sur les ambitions souterraines d’un mystérieux réseau d’influence russe en Afrique de l’Ouest. Au centre des révélations : une nébuleuse baptisée « la compagnie », également connue sous le nom d’Africa Politology, liée à l’ancien patron du groupe Wagner, Evgueni Prigojine.

Selon des documents internes consultés par le consortium, cette structure, désormais sous la houlette des services de renseignement extérieur russes, poursuit depuis des années un objectif clair : renforcer et étendre l’Alliance des États du Sahel (AES), un bloc stratégique en pleine consolidation et favorable à Moscou.

Dans leurs écrits, les « spécialistes » de la compagnie ne laissent aucune place au doute : il s’agit d’élargir l’AES à de nouveaux pays voisins. La stratégie repose sur un mélange d’influence politique, de manipulation informationnelle et d’opportunisme géostratégique.

La Guinée n’échappe pas à cette offensive. Les documents révèlent ainsi qu’en mai 2019, des représentants de l’ancien président Alpha Condé auraient sollicité les services de la « compagnie » pour soutenir son controversé projet de troisième mandat.

Mais les conclusions des consultants russes sont sans appel : une opposition populaire massive et un « haut risque de coup d’État ». Ils affirment même avoir proposé un « programme de transformation du régime ». Une alerte qui n’aurait pas été prise au sérieux par l’entourage du président, persuadé du contrôle des forces de sécurité. La suite de l’histoire leur donnera tort.

Après la chute de Condé en 2021, le régime du général Mamadi Doumbouya serait, à son tour, devenu une cible stratégique. Objectif : réorienter Conakry vers Moscou et l’intégrer à la sphère d’influence de l’AES. Ce qui va se solder par un échec.

Face à des résultats jugés insuffisants, «la compagnie» va se résoudre au stricte minimum : le pays reste le point d’entrée stratégique pour l’acheminement d’armes vers l’Africa Corps et les armées de l’AES.

Derrière ces révélations, une réalité s’impose : l’Afrique de l’Ouest est devenue un terrain clé de rivalités géopolitiques.

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