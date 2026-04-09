Ismaël Condé : « Le multipartisme est dangereux pour le continent africain »

Face à la presse ce jeudi 9 avril 2026, le doyen Ismaël Condé, ancien professeur aujourd’hui à la retraite, a exprimé son point de vue sur la question : « Dissolution de 41 partis politiques de la place : un recul démocratique ou plutôt un assainissement de la vie politique nationale pour son apaisement ? »

D’emblée, Ismaël Condé, professeur à la retraite, a précisé qu’il parlait en tant que citoyen libre, et non comme président d’un parti politique dissous.

Poursuivant, il souligne que « Le multipartisme n’est pas propre à l’Afrique. Le multipartisme est dangereux pour le continent africain », a-t-il indiqué sans pour autan expliquer les inconvénients.

Selon lui, certains Guinéens voient dans cette dissolution des partis politiques, le risque d’un retour au parti unique. Lui, par contre, salue la mesure prise par les autorités.

« Depuis cette décision, une vive discussion s’est instaurée dans le pays entre les Guinéens. D’un côté, ceux qui désapprouvent la décision en la jugeant comme le début du retour du parti unique ou du parti-État. De l’autre, un deuxième groupe approuve la mesure et pense même qu’elle va dans le sens de l’histoire. Et je vous le dis dès maintenant : je fais partie de ce deuxième groupe. Moi, j’apprécie la mesure. Je suis loin de penser qu’elle marque le retour au parti unique, au parti-État, comme le définit le premier groupe, à savoir : le système politique du régime dictatorial, du régime totalitaire », a-t-il poursuivi.

Balla Yombouno