Aly Touré : « J’ai été menacé de mort aux premières heures de mon activité»

Après sa nomination à la tête de la Cour d’appel de Conakry, l’ancien procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Aly Touré, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi 9 avril dans l’enceinte de l’institution. La cérémonie a été marquée par un discours alliant reconnaissance, fermeté et vision pour relever les défis de l’appareil judiciaire guinéen.

Dans sa prise de parole, le magistrat est revenu sur ses quatre années passées à la tête du parquet de la CRIEF.

« Après quatre années à la tête de la Cour de répression des infractions économiques et financières, au niveau du parquet, j’ai collaboré avec des hommes et des femmes loyaux. J’ai collaboré avec une famille. Cette famille m’a tout donné : leur attention, leur engagement, leur soutien. Rien n’a fait défaut dans toutes les épreuves, dans la conduite des destinées du parquet de la CRIEF », a-t-il souligné.

Évoquant les moments les plus difficiles de son mandat, Aly Touré a révélé avoir été confronté à des menaces de mort dès le début de sa mission.

« J’ai été menacé de mort aux premières heures de mon activité. La presse est là, elle en parle tous les jours. Je vous assure que cet événement a renforcé et galvanisé mon engagement dans la lutte contre la corruption. Je suis magistrat et, de surcroît, magistrat de parquet à l’époque », a-t-il dénoncé.

S’adressant à ses anciens collaborateurs, il a déclaré : « Sachez qu’on ne se quittera pas. Avec ce décret, une part de ma vie professionnelle se tourne, celle de poursuite. Une autre s’ouvre, celle de juger, qui est encore un challenge plus grand et plus difficile. Mais ces deux pages appartiennent au même livre, au même cahier, au même document qui s’appelle justice. Avec l’aide de Dieu et le soutien constant de ma famille présente dans cette salle, je reviendrai à bout et nous relèverons ce défi ».

À ses nouveaux collaborateurs, Aly Touré a lancé un appel à l’unité et à la continuité des efforts. Homme de dialogue, il a exprimé sa volonté de consolider les acquis de son prédécesseur tout en instaurant un climat de concertation au sein de la Cour.

« À nos collègues de la Cour d’appel de Conakry, vous n’êtes pas des étrangers pour moi. Monsieur le procureur spécial entrant près de la CRIEF l’a rappelé : la Cour d’appel, dans sa majorité, est constituée de magistrats de première promotion. C’est ma promotion. Et sachez que le dynamisme que vous avez commencé ici, nous le poursuivrons dans ses éléments positifs, pour le bien de la justice », a indiqué Aly Touré.

Aminata Camara