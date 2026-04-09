Programme Simandou : Doumbouya met les ministres sous pression et exige des résultats

Réuni ce jeudi 9 avril 2026 sous la présidence du Chef de l’État, le Conseil des ministres a été marqué par un message ferme et sans équivoque de Mamadi Doumbouya, déterminé à accélérer à la fois le processus électoral et la mise en œuvre de son ambitieux programme de développement.

Au centre des échanges : les élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain. Le Président de la République a rappelé avoir fixé, conformément au Code électoral, les dates d’ouverture et de clôture des campagnes. Dans un ton empreint de responsabilité, il a appelé à une mobilisation totale du gouvernement pour garantir le succès de ce double scrutin, crucial pour l’achèvement de l’architecture institutionnelle du pays.

Mais au-delà des échéances électorales, c’est bien le programme Simandou 2040 qui s’impose comme la pierre angulaire de l’action gouvernementale. Le Chef de l’État n’a laissé place à aucune ambiguïté.

«Il a souligné que la Guinée a désormais une planification rigoureuse de son développement pour le bien-être de ses populations. Le Président de la République a rappelé aux membres du gouvernement le séquençage du programme Simandou en trois phases de cinq ans et qui a déjà été remis par le Premier ministre à tous les membres du gouvernement. Il a rappelé avec exigence et fermeté que le programme Simandou constitue la priorité absolue du gouvernement et a demandé aux ministres de prendre toutes les dispositions pour mettre en œuvre la première phase de ce programme pour lequel ils ont été nommés», a indiqué la porte-parole adjointe du gouvernement, Djami Diallo, ministre de l’environnement et du développement durable.

Dans la même dynamique, Mamadi Doumbouya a fixé un cap clair et immédiat : passer à l’action sans délai.

« Le chef de l’État a insisté que d’ici fin avril 2026, tous les projets de la première phase et réformes devront être lancés par chaque département. Il en sera ainsi pour les autres phases jusqu’à la mise en œuvre complète du programme. Il a exigé un suivi rigoureux conformément au chronogramme de réalisation établi», a-t-elle souligné.

Selon la porte-parole adjointe, le président Doumbouya a introduit un principe de redevabilité inédit, plaçant les ministres face à leurs responsabilités devant le peuple.

«Enfin, le Président Mamadi Doumbouya, a informé les membres du gouvernement que cette année, le principe de redevabilité portera sur la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Dans ce cadre, il a exigé que tous les ministres expliquent au peuple, à la télévision nationale, les projets et réformes lancés dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040», a-t-elle indiqué.

N’Famoussa Siby