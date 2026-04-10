Guinée : le scrutin législatif et communal reporté au 31 mai 2026

À quelques semaines du rendez-vous, le calendrier électoral connaît un réajustement. Dans un décret rendu public ce vendredi 10 avril 2026, les autorités guinéennes ont annoncé le report des élections législatives et communales, initialement prévues le 24 mai 2026, au 31 mai 2026.

Ce texte précise également les nouvelles périodes de campagne pour ces deux scrutins majeurs.

Pour les élections législatives, la campagne électorale s’ouvrira le 1er mai 2026 à 00h00 pour s’achever le 28 mai à 23h59. Quant aux élections communales, les candidats entreront en campagne à partir du 11 mai 2026 à 00h00, avec une clôture fixée également au 28 mai à 23h59.

Le décret insiste sur le respect strict de ces délais. Conformément au Code électoral, toute forme de campagne en dehors des périodes autorisées est formellement interdite.

Par ailleurs, les autorités rappellent que toutes les activités politiques, notamment les réunions, manifestations et rassemblements, devront se tenir dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Un accent particulier est mis sur le rôle de la régulation médiatique. La Haute Autorité de la Communication est chargée de veiller à l’équilibre et à l’équité dans le traitement des candidats par les médias publics et privés, notamment dans la diffusion et les commentaires liés à leurs activités.

Par ailleurs, plusieurs institutions sont mobilisées pour la mise en œuvre de ce décret, notamment les ministères en charge de l’administration du territoire, des affaires étrangères, de la justice, de la sécurité, de la défense, ainsi que la Direction générale des élections (DGE) et les organes de supervision électorale.

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