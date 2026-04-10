Mandiana : des présumés auteurs de viols sur mineures interpellés et déférés à la justice

Ce 10 avril 2026, quatre présumés auteurs de viols sur mineures, également impliqués dans le tournage et la diffusion d’images à caractère obscène, ont été présentés aux hommes de médias. À l’issue de cette présentation, ils ont été déférés au Tribunal de Première Instance (TPI) de la préfecture pour la suite de la procédure judiciaire.

C’est dans le district de Balandou, relevant de la commune rurale de Kondianakoro, situé à 85 kilomètres du centre-ville, que les faits se seraient produits. Selon les informations obtenues auprès de la gendarmerie, cinq mis en cause sont poursuivis dans cette affaire. Les agents ont réussi à mettre la main sur quatre d’entre eux, tandis que le cinquième a pour l’instant réussi à prendre la poudre d’escampette.

Selon le lieutenant Lonceny Diallo, chargé de la section judiciaire à la gendarmerie de Mandiana, les mis en cause transportaient les victimes à moto vers des zones isolées en brousse, où ils commettaient leurs actes avant de les filmer et de diffuser les images à grande échelle. Le dossier en cours concerne deux mineures âgées de 12 et 14 ans.

Face à la gravité des faits, le procureur près le Tribunal de Première Instance de Mandiana a réaffirmé sa détermination à lutter contre ce type de criminalité et à mettre fin à ces pratiques qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique et morale des mineures. Une enquête est en cours afin d’interpeller le suspect en fuite et d’identifier d’éventuels complices.

Michel Yaradouno, depuis Kankan