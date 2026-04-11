Communiqué: GUITER SA dément toute implication dans des actes d’intimidation face aux accusations de Sorel Wantos et décline toute responsabilité

La société GUITER SA informe l’opinion nationale qu’elle a pris connaissance avec surprise de la diffusion, devenue virale sur les réseaux sociaux, d’une vidéo réalisée il y a quelque temps par notre compatriote Sorel Wantos.

Dans cette vidéo, M. Sorel Wantos évoque des travaux qui lui auraient été présentés à Kérouané et qui, selon ses propos, n’auraient pas été correctement exécutés par notre entreprise, GUITER SA.

Il affirme également avoir fait l’objet d’actes d’intimidation à la suite de la publication de cette vidéo dans laquelle GUITER SA est citée.

Attachée au respect de la liberté d’expression et d’opinion, telle que garantie par les lois en vigueur en République de Guinée, la société GUITER SA tient à apporter les précisions suivantes :

GUITER SA n’a jamais réagi à la publication de M. Sorel Wantos ;

GUITER SA n’a mandaté aucun de ses employés, collaborateurs ou représentants pour entrer en contact avec M. Sorel Wantos, encore moins pour proférer des menaces ou exercer une quelconque intimidation ;

GUITER SA n’a jamais eu recours, et n’aura jamais recours, à des pratiques visant à faire taire, intimider ou menacer un citoyen guinéen en raison de ses opinions ou prises de parole.

En conséquence, la société GUITER SA décline toute responsabilité quant aux faits de menaces évoqués par M. Sorel Wantos.

De telles accusations, particulièrement graves, sont non seulement infondées mais également de nature à porter atteinte à l’honorabilité de ses dirigeants et collaborateurs.

Depuis sa création, GUITER SA contribue activement au développement de la Guinée à travers la réalisation de nombreux ouvrages structurants. L’entreprise exerce ses activités dans le respect de ses engagements contractuels, des normes professionnelles applicables et des principes de responsabilité qui fondent son action.

Fidèle à ses valeurs de transparence et de responsabilité, GUITER SA demeure ouverte aux citoyens guinéens, aux partenaires institutionnels ainsi qu’aux médias, dans un esprit de clarté, de dialogue et de vérité.

Enfin, GUITER appelle à la retenue et au sens de responsabilité dans la diffusion d’informations non vérifiées, susceptibles de nuire gravement à des acteurs économiques engagés dans le développement du pays.

Conakry, le 10 Avril 2026

La Direction Générale