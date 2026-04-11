Émergence Magazine Awards 2026 : les nominés dans les catégories « PME », « Innovation », « Entreprise agricole » et « Assurances »

Conakry, 11 avril 2026 : En marge de la 4ème édition du Forum Économique d’Émergence Magazine (FEEM) prévue les 22 et 24 avril 2026, dix-sept (17) trophées seront décernés dans le cadre des EMA 2026 (Émergence Magazine Awards), pour récompenser les meilleurs acteurs économiques de la Guinée et de la sous-région.

Dans la perspective de cette prestigieuse cérémonie qui se déroulera le soir du vendredi 24 avril 2026, le magazine publie ce jour la liste des nominés dans les catégories suivantes :

I – Catégorie Meilleure PME de l’année

WEST INGÉNIERIE KAGNY ENTREPRISE TIDIANE AGRICULTURE (ETA GUINÉE)

II – Catégorie Innovation scientifique, technique et technologique

FINDAARA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INNOVATION DE GUINÉE MANSA TALENTS

III – Catégorie Meilleure entreprise agricole de l’année

EDENGY SOGUIPAH GRENIER DE GUINÉE

IV – Catégorie Compagnie d’assurances de l’année