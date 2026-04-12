Après le retrait de son véhicule, Dobo Guilavogui crie à l’«arnaque»

Affaibli par la maladie et visiblement amer, l’ancien secrétaire fédéral de l’UFDG brise le silence. Depuis Kankan, Antoine Dobo Guilavogui dénonce l’abandon dont il dit être victime et accuse les responsables de l’UFDG-Réformateurs, après une série d’événements qu’il juge incompréhensibles, notamment le retrait de véhicules offerts avant les élections référendaires.

Au quartier Bordo, dans la commune urbaine de Kankan, réside Antoine Dobo Guilavogui. Il y a encore quelques mois, l’homme était perçu comme un fervent défenseur des valeurs démocratiques. Ses prises de position faisaient écho dans la presse locale. Mais aujourd’hui, il ne semble être que l’ombre de lui-même.

La voix affaiblie, mais les mots précis, l’ancien responsable politique confie n’avoir toujours pas retrouvé la santé. Souffrant d’hypertension depuis plusieurs semaines, il dit se sentir abandonné par ses nouveaux alliés.

« Je suis vraiment malade. Je souffre de la tension depuis environ cinq à six semaines. Ils savent que je suis malade. Dès après l’attaque, quelques jours après la fête, je suis tombé malade. Jusqu’à présent, personne n’est venu à mon secours », déplore-t-il.

Autre sujet de frustration : le retrait des véhicules mis à leur disposition avant les élections référendaires de 2025. À l’époque, Antoine Dobo Guilavogui et plusieurs autres secrétaires fédéraux de l’UFDG avaient chacun reçu un véhicule, après des sorties critiques à l’encontre de la gestion de Cellou Dalein Diallo.

Présenté comme un don du président de la République, Mamadi Doumbouya, ce geste aurait été, selon lui, facilité par le ministre Ousmane Gaoual Diallo. Mais ces véhicules auraient été récupérés peu après la période électorale, sans explication préalable aux bénéficiaires.

Une situation que l’ancien secrétaire fédéral dénonce avec véhémence.

« Je crois que c’est Ousmane Gaoual qui est venu. Il a réclamé les véhicules. Il les a récupérés. Nous avions pensé que c’était pour nous, mais plutôt c’était de l’arnaque. Il nous a arnaqués, c’est tout. Il ne nous a pas du tout dit qu’après les élections, il allait retirer les véhicules », accuse-t-il.

Il va plus loin, évoquant une intention préméditée : « Il nous a malicieusement donné dans l’espoir de retourner. Mais il ne nous a pas dit qu’il allait reprendre, pas du tout. Cela ne nous a pas été dit ».

Selon Antoine Dobo Guilavogui, ce cas ne serait pas isolé. Il affirme que des situations similaires auraient été enregistrées dans d’autres localités.

« Je ne suis pas le seul. À N’Zérékoré et à Kissidougou, il en a retiré tant », indique-t-il.

Pour tenter de recouper ces informations, l’ancien secrétaire fédéral du parti de Cellou Dalein Diallo à Kouroussa a été joint au téléphone. Mais ce dernier a mis fin à l’appel dès l’évocation du sujet, sans fournir de réponse.

Michel Yaradouno, depuis Kankan